زوجة سعد الصغير الثانية تغازله بـ"الغزالة رايقة" والأولى تسخر منه (فيديو)

عادت الفنانة المصرية، برلنتي عامر، إلى إثارة الجدل من جديد، بمغازلة الفنان سعد الصغير بعد إعلانها الزواج منه، وعدم إعلانه رسمياً للجمهور، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على ”فيسبوك“، برفقة الفنان الشعبي داخل سيارته وهي ترقص على أنغام ”الغزالة رايقة“.

فيما حرص الصغير على مغازلتها أيضاً، حيث كتب تعليقا لها على الفيديو قائلاً ”حببتي ونور عيني ربنا يخليكي ليا“، وهو ما اعتبره الجمهور اعترافا منه بالزواج منها رغم عدم إعلانه الأمر رسمياً.

وعقب ساعات من نشر الفيديو فاجأت السيدة نور الهدى، الزوجة الأولى لسعد الصغير، المتابعين بنشر نفس الأغنية بطريقة كوميدية، كنوع من السخرية من زوجها.

وكانت برلنتي خرجت عن صمتها في 2021، للرد على اتهام الجمهور لها بالسعي لكسب الشهرة من زوجها، وقالت عبر ”فيسبوك“، إنه ”بالنسبة للناس اللي بتقول اتجوزت سعد علشان يشهرني، أنا مش محتاجة شهرة علشان الحمد لله بيقولوا عني ممثلة شاطرة جدًا، وتاريخي يتكلم من قبل ما أعرف سعد بسنين، بس هو جوزي وحبيبي وده شرف ليا، وسعد مضفش لتاريخي الفني، ودي أعمالي، حتى لو دور تاني أو تالت أنا بيرلنتي عامر“.

وقامت وقتها بنشر مقطع فيديو للصغير، من داخل السيارة جاء فيه ”برلنتي حبيبتي.. كل سنة وأنت طيبة حبيبة قلبي، مراتي بيرلنتي عامر، بقولك كل سنة وأنت طيبة يا حبيبة قلبي، ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية، وعيد ميلاد سعيد حبيبتي، أنت وش الخير عليّ، أنت كل الدنيا ليّا.. حبيبتي أم أدهم“.

وكشفت برلنتي عن أن قصة حب نشأت بينها وبين الصغير منذ حوالي 3 سنوات، ثم تزوجا في شهر فبراير الماضي، بعد فترة خطوبة دامت سنة.

يذكر أن سعد الصغير أدى مناسك العمرة، وشارك جمهوره ومتابعيه بفيديو أثناء تواجده بالأراضي المقدسة، وعلق عبر حسابه الرسمي في انستغرام، ”اللهم تقبل منا يارب العالمين وأكرمنا بكرمك اللهم امين“.

وأعرب الفنان الشعبي مؤخرًا عن سعادته برد فعل الجمهور على أغنية ”يابت يلا“، التي طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.