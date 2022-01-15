الفاشينيستا الدكتورة يومي تنفعل على متابعة طالبتها بـ"تجميل أنفها"

انفعلت الفاشينيستا اللبنانية، المقيمة في الإمارات، يمنى خوري الشهيرة بـ“الدكتورة يومي“، على إحدى متابعاتها بعد تعليق أرسلته لها، وتقترح عليها فيه أن تقوم بـ“تجميل أنفها“.

وكانت المتابعة قد أرسلت للدكتورة يومي قائلة إن ”أنفها كبير جدا وبحاجة لعملية تجميل“.

ونشرت الفاشينيستا اللبنانية تعليق المتابعة على حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، معلقة أنه ”لا يحق لها التدخل في شؤون الآخرين، وعليها الاهتمام بشؤونها، خاصة أنها لا تتدخل بشؤون أحد“.

واستنكرت تعليق المتابعة، لافتة إلى أن ”المشاهير يتعرضون للإساءة دوما، فإذا أجروا عمليات تجميل، تعرضوا للهجوم والانتقاد، وإذا لم يفعلوا ذلك، تعرضوا كذلك للانتقاد، مشددة على أنها ”لم تجر قط أي عمليات تجميل“.

وقالت في مقطع فيديو بثته على حسابها: ”أنفي ولا أنفك؟ خشمي ولا خشمك؟ خشمي ولا خشم أمك؟ خشمي ولا خشم أبوك؟ خشمي صح؟ (..) ما تدخلوا بخلقة الله، بتدخل فيكي أنا؟ (..) بتدخل بشكلك ليش بتدخلي بشكلي؟ الك حق؟ ما الك حق!“.

وتابعت: ”عملنا تجميل بتقولو كلها تجميل، ما عملنا تجميل بتقولو عملي تجميل، أنا ماني عاملة شي، وكلن بقولو تجميل، (..)، ما خصكن بخلقة الله، خصك بخلقتك إنتي وبوجهك إنتي وخشمك انتي، خشمك اوكي خلص ما خصك بخشم غيرك، اتعلموا كل واحد خصو بأمورو الخاصة“.

وكانت الدكتور يومي قد تعرضت لسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، بعد كشفها عن حادثة سقوطها عن ظهر الخيل، أثناء تدربها عليه.

وظهرت المشهورة اللبنانية، آنذاك، في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي تروي ما حدث أثناء سقوطها من أعلى الحصان وهي في حالة انهيار من البكاء.

وأوضحت الدكتورة يومي أنها سقطت بشدة على الأرض مما تسبب في فقدانها للوعي، مؤكدة أن الحصان توقف فجأة بها، وقفز بقدميه الأماميتين عاليا، الأمر الذي أدى إلى سقوطها عنه بقوة إلى الأرض، وتعرضها لفقدان وعي.

وعبرت عن استيائها من تصرف الحصان، مؤكدة أنها ”لا تدري سبب تصرفه المفاجئ معها“، فيما تابعت أن مدربتها قالت لها ”إن السقطة كانت قوية، وحتى أفضل خيّال كان سيسقط بها“.