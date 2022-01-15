وفاة المخرج الفرنسي جان جاك بينيكس بعد صراع مع المرض

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

توفي المخرج الفرنسي جان جاك بينيكس، يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 75 عاماً، وفقا لما أعلنه شقيقه جان كلود الجمعة لوكالة ”فرانس برس“، وكذلك زوجة الراحل وابنته.

وفارق المخرج الراحل بينيكس الحياة في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد صراع طويل مع المرض ومسيرة اكتسب خلالها شهرته بفضل فيلميه ”ديفا“ عام 1981 و“2°37 لو ماتان“ عام 1986.

ورشّح ”2°37 لو ماتان“ لتسع من جوائز سيزار الخاصة بالسينما الفرنسية، وكذلك لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، واكتشف فيه الجمهور الممثلة الفرنسية بياتريس دال التي أدت فيه دور بيتّي.

إلا أن الأفلام التي تلته لم تحقق نجاحاً، ومنها ”روزلين إيه ليه ليون“. وعام 2001، عاد بعد غياب تسع سنوات بفيلمه ”مورتيل ترانسفير“ الذي فشل تجارياً ونقدياً، ورتّب على المخرج ديوناً كبيرة.

وكان هذا العمل آخر أفلامه الروائية الطويلة، وانكب بعده على الأفلام الوثائقية للشاشة الصغيرة من خلال شركته للإنتاج ”كارغو فيلم“.

وترأس المخرج الفرنسي الراحل بينيكس عام 2016 لجنة التحكيم في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان طوكيو السينمائي.

ولد جان جاك بينيكس في العام 1946. وفي عام 1964 بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج لجين بيكر في المسلسل التلفزيوني الفرنسي الشهير Les Saintes chéries حتى نهاية عام 1967. وفي عام 1970 عمل مع كلود بري.

أخرج عام 1977 فيلمه القصير الأول Le Chien de M.M الذي فاز بالجائزة الأولى في مهرجان تروفيل.

وفي عام 1980 أخرج أول فيلم روائي طويل له Diva وحصل على أربع جوائز سيزار، حيث دخل الفيلم أيضًا في مهرجان موسكو السينمائي الدولي الثاني عشر .

رُشح المخرج الراحل عن فيلمه الطويل الثاني Moon in the Gutter لجائزة Palme d’Or في مهرجان كان عام 1983 .

أنشأ جان جاك بينيكس شركة الإنتاج الخاصة به في عام 1984، للحفاظ على الاستقلال الفني. وكان فيلم (37 ° 2 le matin) هو أول فيلم له من إنتاج الشركة.

وفي عام 2006، نشر الراحل المجلد الأول من سيرته الذاتية، تبعته روايته الأولى ”توبوغان“ عام 2020.