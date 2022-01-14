"صراع العروش".. إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني بطل إعلان “موسم الرياض“

حصد الإعلان الترويجي لموسم الرياض، والذي نشره رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد يوم فقط من عرضه.

وأعلن تركي آل الشيخ، أن الإعلان الجديد لموسم الرياض، المقام حاليا في العاصمة السعودية، تم تصميمه بأيد سعودية شابة.

ولفت إلى أن ”الشباب السعودي قادر على الإبداع متى ما حظي بالفرصة لذلك“.

وكتب في تغريدته عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي لـ #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات… وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها“.

لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/JwMGH4bt4C — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2022

واعتمد رئيس هيئة الترفيه تعبيره الذي أطلقه (لا تجون) تزامنا مع ”موسم الرياض“، ردا على منتقدي فعاليات الموسم.

وشهد الإعلان، الذي جاء محاكاة للمسلسل الشهير ”صراع العروش“، تباينا في الآراء، خاصة مع عودة إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني للمشاركة مجددا في الترويج لـ“موسم الرياض“، رغم الانتقادات السابقة التي طالته.

وظهر الكلباني إلى جانب عدد من الفنانين السعوديين أبرزهم عبدالله السدحان وفهد الحيان والفنانة إلهام علي.

فيما كان من اللافت كذلك مشاركة اللاعب ياسر القحطاني، وتركي آل الشيخ بنفسه في ذات الإعلان.

وبدأت أولى مشاهد الإعلان بظهور الشيخ الكلباني، في محاكاة لأحد شخصيات ”صراع العروش“، معلقا في الإعلان بالقول: ”هبت هبوبها“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها عادل الكلباني في إعلان ترويجي يعود لـ“موسم الرياض“، إذ سبق وشارك في الترويج للعبة ”كومبات فيلد“ في موسم الرياض، وعلق حينها بالقول: ”يمديني أروح هوليوود؟“.

وخلافا للمرة السابقة، اكتفى عادل الكلباني في هذه المرة بالصمت إزاء الانتقادات التي طالته، فيما شارك الإعلان على حسابه في ”تويتر“، والتعليق بعبارته فيه: ”هبت هبوبها“.

ورغم استنكار لمشاركة الكلباني في الإعلانات الترويجية لـ“موسم الرياض“، أقر آخرون أنه يملك جانبا إبداعيا في التمثيل، واعتبروا أن مشهده في الإعلان طغى على بقية المشاركين فيه، وكان له التأثير الأكبر.

يذكر أن ”موسم الرياض 2021“ انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وحضر حفل الافتتاح 750 ألف شخص في منطقة ”بوليفارد“ الرياض.