السعودية.. المشهورة السورية سارة مهند ترد على اتهامات إهانتها لرجل أمن

ردت مشهورة تطبيق ”تيك توك“ السورية المقيمة في السعودية سارة مهند، على اتهامات طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإهانتها لرجل أمن؛ على خلفية واقعة تحرش.

واستنكرت سارة مهند، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”تيك توك“، الاتهامات التي طالتها، مؤكدة عدم تعرضها لأي رجل أمن بالإساءة.

وأكدت أنها مقيمة في السعودية منذ 11 عاما، ولم يحدث أن أساءت قط لأي رجل أمن.

وأوضحت أنها ”كانت برفقة صديقتها (المشهورة تالا صفوان) وشقيقتها البالغة من العمر 14 عاما“ عند وقوع الحادثة.

وأضافت: ”أثناء ذلك قام أحد الشبان بالتلفظ على شقيقتها بكلمة مسيئة، في الوقت الذي لم يقدم فيه حارس الأمن ”سيكيوريتي“ الموجود في البوليفار على أي تصرف، وبدلا من ذلك دافع عن الشاب المتحرش“.

وتابعت ”سارة“ أن ”رجال الأمن حضروا لاحقا على خلفية المشكلة وعدم تصرف حارس الأمن، وقاموا بمساعدتها، وأبعدوا المتجمهرين حولهم، وحلوا المشكلة نهائيا“.

وشددت في معرض حديثها، مدافعة عن رجال الأمن: ”همه وقفولنا التاكسي مشان نرجع عالبيت، بأي حق تقول تهجمت على رجال الأمن؟، وعملت بث كيف رجال الأمن ساعدونا، وأمدح فيهم، لأنه كثير انبسطت لما شفت ردة الفعل هذي من الأمن واعتبرونا كأنهم بناتهم بالضبط“.

وانتقدت سارة مهند، الاتهامات التي طالتها، لافتة إلى أن من انتقدوها لم يقوموا بمشاهدة الواقعة كاملة، رغم توثيقها لها، بل عمدوا إلى التصيّد والانتقاد.

وأثارت الواقعة جدلا بين متابعين، إذ اتهمها فريق عبر هاشتاغ #نريد_حق_رجل_الأمن في موقع ”تويتر“، بالبحث عن الشهرة من خلال تسجيل الواقعة وإحداث بلبلة.

وعلق مغرد يحمل اسم ”البدر“ في ”تويتر“، مطالبا بالحزم مع مشاهير مواقع التواصل: ”التصوير من البنات واضح أنه معد مسبقا ومرتب ومنسق بينهن ونية افتعال المشكلة مع رجل الأمن مبيتة للشهرة والانتفاع من ورائها ولكن أين اليد الحديدية التي تخلع هذه النوعيات من مجتمعنا“.

وأيدت أخرى ذلك بالقول: ”ذي ساره وأختها وتالا صفوان مشاهير تيك توك راحوا لمكان هم عارفين إنه في شباب وفيه تحرش هم قايلين كذا ولما جاهم اللي يتحرش فتحوا بث للتوثيق“.

فيما دافع آخرون عن المشهورة السورية، وعلقت إحدى المغردات بالقول: ”تكفون والله ي إن ساره مسكينة هم الي بدو وغلطوا عليها، أنا شفت البث كامل وتراه مسجل البنت مظلومة مو عشان أجنبية توقفون ضدها بلا عنصرية“.

وأضافت المغردة: ”أنا من متابعينها والبنت عسل بس قاموا يلحقونهم ويتحرشون ب أختها وهي تروح ويلحقونها ب العكس ما تكلمت على رجل الأمن، إلا قالت والله ما ساعدها إلا رجل الأمن“.

وكانت سارة مهند، قد بثت لحظة تعرض شقيقتها للفظ مسيء من قبل أحد الشباب، فيما ظهرت وهي منفعلة بشدة، في الوقت الذي لم يعر الشاب اهتماما لها.