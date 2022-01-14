بعد التحقيق معه بـ21 تهمة.. القضاء التونسي يبرئ مغني الراب "سواغ مان"

برأت محكمة تونسية، مساء الخميس، مغني الراب التونسي عتاب زعيبط، المشهور باسم ”سواغ مان“ من جميع التهم التي تم توجيهها له مؤخرا.

وقررت دائرة الاتهام عدد 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، تبرئة ”سواغ مان“ من التهم الموجهة له لعدم كفاية الأدلة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي حقق في القضية، أصدر مؤخرا قرارا بعدم سماع الدعوى (البراءة) في حق مغني الراب، قبل أن يتم إحالته إلى دائرة الاتهام عدد 32.

وقال ”سواغ مان“ في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: ”أخيرا.. وبعد 3 سنوات من العذاب والسجن.. أنا الآن حر وبريء.. شكرا للقضاء التونسي والمحامين على هذه المعركة الناجحة.. الآن يمكنني السفر والعودة إلى ميامي“.

وقضت المحكمة الابتدائية في تونس، في آذار/ مارس 2020، بسجن ”سواغ مان“ 5 أعوام، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار تونسي، أي ما يعادل 30 ألف دولار.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، أن المحكمة قررت وضع الأموال المحجوزة عند المغني ”سواغ مان“ وتقدر بـ 19 مليون دينار تونسي (ما يعادل حوالي 7 ملايين دولار) بخزينة الدولة التونسية.

وكان القطب القضائي المالي التونسي قد أمر في تموز/ يوليو 2019، بسجن مغني الراب في قضايا تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال، عقب تحقيقات وتحريات أثبتت إدانته.

وتم التحقيق مع ”سواغ مان“ في 21 قضية اتهم فيها بالاحتيال وإيهام أشخاص بتحقيق أرباح في البورصة وتنفيذ استثمارات، وتسلمه لمبالغ مالية دون أن يحقق لمن سلموه المبالغ التي وعدهم بها.

ووجه ”سواغ مان“، في وقت سابق، دعوة إلى السلطات التونسية وصفت بالغريبة، حيث طلب اعتقاله في غضون 24 ساعة، وذلك بعد رفض طلب رفع حظر السفر عنه الذي تقدم به محاميه.

ووجه دعوته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى كل من رئيس الجمهورية، والنائب العام، والقاضي المكلف بقضيته، يطالب فيها باعتقاله في غضون 24 ساعة، قبل أن يرتكب ”ما لا يمكن إصلاحه“، وفق تعبيره، نافيا في السياق ذاته أن يكون كلامه بمثابة تهديد.

وكتب: ”أدرك جيدا ما أفعله، فأنا لست تحت تأثير المخدرات، لأنني لا أستهلكها ولا أشرب الخمر ولا أدخن سجائر“.

واتخذت السلطات التونسية قرارا بحظر السفر على مغني الراب ”سواغ مان“ مباشرة بعد ظهوره في برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية التونسية الخاصة، تحدث فيه عن أمواله المجمدة في البنك المركزي التونسي.