وفاة المفكر والشاعر السعودي علي الهويريني‎‎

غيَّب الموت، مساء اليوم الخميس، الشاعر والمخرج السينمائي السعودي، علي الهويريني، عن عمر ناهز الـ 76 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

ونشر نجل الشاعر السعودي تغريدة عبر حساب منسوب لوالده على ”تويتر“، حيث قال: ”بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، والدي علي الهويريني في ذمة الله، والصلاة عليه في جامع الراجحي، غدًا، بعد صلاة الجمعة“.

ونعت نخب واسعة، ونشطاء، الشاعر الراحل الذي تعرَّض، نهاية العام 2021، لعارض صحي مفاجئ استدعى دخوله المستشفى وخضوعه لعمل جراحي لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وقال المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية خالد العريفي: ”رحم الله الأستاذ علي الهويريني، وجمعنا به في جنات النعيم، أحسن الله عزاءكم، وغفر للفقيد، وألهمكم الصبر والرضا، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

رحم الله الأستاذ علي الهويريني وجمعنا به في جنات النعيم . أحسن الله عزاءكم وغفر للفقيد وأنزل عليكم الصبر والرضا.

إنا لله وإنا إليه راجعون . — خالد الفهد العريفي (@kfalorifi) January 13, 2022

وكتب فهد الشاطري، رئيس مجلس جماهير المنتخب السعودي: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله أجركم، ورحم الله علي الهويريني رحمة واسعة، الله يصبركم، ويربط على قلوبكم، ويلهمكم الصبر“.

إنا لله وإنا إليه راجعون

عظم الله أجركم ورحم الله علي الهويريني رحمة واسعة، الله يصبركم ويربط على قلوبكم ويلهمكم الصبر. — فهد الشاطري | FAHAD ALSHATRI (@fahad1398) January 13, 2022

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تداولت حسابات معنية بأخبار المشاهير وفنانين وإعلاميين في المملكة خبر العارض الصحي الذي ألمَّ بالأديب السعودي، حيث قال الممثل والكاتب عبد العزيز المبدل إن الشاعر الهويريني دخل العناية المركزة إثر وعكة صحية.

وتهافتت الدعوات آنذاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء للمفكر السعودي الذي عُرف بنقده الصريح دون مجاملة، وهجومه على الوسط الفني السعودي وانتقاده له، كما وصف في تصريحات إعلامية سابقة الإعلام العربي، بأنه ”باهت“ وأطبق على الفكر.

والهويريني من مواليد 1945، ودرس الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أول سعودي يحصل على شهادة الإخراج السينمائي من هوليوود، العام 1985.

وعمل الراحل في العديد من المجالات الفنية، منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، كما اقتحم عالم التمثيل، وشارك في عدد من المسرحيات، والأعمال التلفزيونية.

ومن أعماله المسرحية مسرحية: ”آخر المشوار“، و ”قطار الحظ“، و ”بخور كوالالامبور“، و ”الزئبق الأحمر“. وفي عالم الدراما شارك الهويريني في عدة أعمال، منها: ”يوميات وضاح“، ومسلسل ”العود“، و ”أبجد هوز“، و“الخادمة“.

ولم يقف المفكر السعودي عند المجال الفني بل تجاوزه إلى المجال الأدبي ليصبح واحدًا من أبرز شعراء المملكة بإصداراته الشعرية المعروفة داخل بلده وخارجه.