أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنانة المصرية سميرة أحمد

نفى أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، ما أشيع خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة المصرية سميرة أحمد، معتبرا ما تم تداوله شائعة ”سخيفة“.

وانتشرت شائعات خلال الساعات الأخيرة، تفيد بوفاة الفنانة سميرة أحمد، تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي دون توضيح مصدر رسمي.

وقال الفنان أشرف زكي في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن ما أشيع حول وفاة الفنانة سميرة أحمد عار تماما من الصحة، مؤكدا أن الفنانة تنعم بصحة جيدة.

وأوضح أن الفنانة تقضي وقتها مع أسرتها في المنزل، وتقوم حاليا بقراءة بعض النصوص للموافقة على أحدها كي تعود إلى الشاشة قريبا.

وأعرب نقيب الممثلين المصريين عن استيائه الشديد من الشائعات التي تروج وفاة الفنانين، مشيرا إلى أنه يجب أن يوضع حد لهؤلاء المروجين، الذين يتسببون في جرح مشاعر الفنانين وأسرهم.

يذكر أن الفنانة سميرة أحمد كانت قد أقنعت الفنان الراحل يوسف شعبان بالتراجع عن قراره باعتزال الفن قبل وفاته.

وقالت سميرة أحمد، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“ حينها، إنه وافقها على التراجع عن اعتزاله الفن، من خلال دور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مسلسل ”بالحب هنعدي“، موضحة أن العمل توقف ولم يظهر للنور بسبب جهة ما.

وأكدت سميرة أحمد أنها لا تعرف السبب وراء توقف هذا المسلسل حتى الآن، مشيرة إلى أنه توقف قبل بدء تصويره دون أسباب، متابعة: ”العمل ده بقاله سنتين ونصف منعرفش عنه حاجة“.

يشار إلى أن سميرة أحمد هي ممثلة ومنتجة مصرية، ولدت بمحافظة أسيوط بجمهورية مصر العربية باسم سميرة أحمد إبراهيم خضر.

تزوجت سميرة أحمد من المنتج اللبناني بطرس زريبات، الذي أشهر إسلامه ليتزوجها، ثم تزوجت من الكاتب وجيه نجيب الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة جليلة، ثم تزوجت من المنتج أديب جابر، كما تزوجت المنتج صفوت غطاس الذي أشهر إسلامه قبل الارتباط.

وقدمت الفنانة المصرية العديد من الأعمال بالسينما والتلفزيون، ومن أهم أعمالها أفلام: الخرساء 1961، صراع الأبطال 1962، قنديل أم هاشم 1968، أم العروسة 1963، الشيماء 1972، ومسلسلا غدا تتفتح الزهور 1984 وامرأة من زمن الحب 1998.