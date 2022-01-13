أمينة العلي تمتلك ناقة "بكرة باتلية" بقيمة مليون دولار

أعلنت الممثلة المغربية المقيمة في السعودية أمينة العلي حصولها على ”مفاجأة“، وهي عبارة عن ناقة.

وقالت العلي، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في موقع التواصل ”سناب شات“، إنها ”حصلت على ناقة (بكرة) عمرها أربع سنوات“، لافتة أنها من نوع ”باتلية“.

وأكدت الممثلة المغربية مشاركتها بها في مهرجانات الإبل المقبلة، المحلية أو العالمية، بعد أن أصبحت تملك ”بكرة“ بشكل رسمي، وأنها أول ناقة بكرة تملكها، وستعمل على امتلاك أخرى ”منقية“.

وأضافت أنها أطلقت اسم ”الرباط“ عليها.

وأوضحت أمينة العلي في تعليق عبر حسابها أن قيمة الناقة، التي حصلت عليها أربع ملايين ريال (ما يعادل 1,080,000 دولار)، مشيرة إلى أنها سبق وحصلت على مراكز في سباقات.

ولم تكشف ما إذا كانت اشترت الناقة بنفسها أم تلقتها هدية.

وكانت أمينة العلي شجعت النساء في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي على المشاركة في مهرجان ”الملك عبدالعزيز للإبل“، اللواتي تم السماح لهن بالمشاركة فيه، بعد أن كانت حكرا على الرجال.

وصرحت آنذاك بأن ”ناقتها ضاعت“، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنه ”ربما تحصل مفاجأة ما“.

وجاء تصريحها عقب شهر واحد من إعلانها حصولها على ”ناقة“ على سبيل ”الهدية“، من رجل أعمال سعودي يُدعى ”أبو تركي“.

وظهرت أمينة العلي آنذاك في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، تتحدث فيه عن حماستها للمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأكدت أن تلك الهدية شجعتها لاتخاذ قرار بالمشاركة في المهرجان، لافتة إلى أن تلك الهدية جاءت بعد إعلان رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين استحداث ”شوط خاص للنساء“ الراغبات بالمشاركة في مهرجان الإبل في نسخته السادسة.

وحرصت أمينة العلي على توجيه الشكر لرئيس المهرجان بن حثلين على دعمه المستمر، وحرصه على تلبية رغبات النساء في هذا المجال، كما توجهت بالشكر لرجل الأعمال ”أبو تركي“ على تلك الهدية.

وبينت أمينة العلي ”كنت متحمسة في البداية والحين الأرض ما تسعني، والوعد في الصياهد“، في إشارة إلى إعلانها المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، ومن المقرر انطلاق نسخته السادسة في الـ1 من ديسمبر المقبل، في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد، شمال شرقي الرياض.