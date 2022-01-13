شمس الأسطورة تدافع عن انتقادها لـ"النقاب"

دافعت الفنانة السعودية، والمعروفة بـ ”شمس الأسطورة“، عن انتقادها السابق للنقاب، مؤكدة أن نقدها جاء ضمن واقعة تَعنيها، ولنوع معين فقط من أنواع النقاب.

وأوضحت ”شمس الأسطورة“ في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، أنها لم تقصد انتقاد النقاب في حد ذاته، لكنها انتقدت موقفا حدث معها ومع زوجها ”تركي القرني“.

وأضافت أنها ”كانت معه في الخارج وترتدي عباءة، إلا أن العباءة لم تكن محتشمة، فقام زوجها بشراء نقاب من النوع الطويل والثقيل، والذي ترتديه في العادة النساء المتزمتات جدا، وذلك كعقاب لها، وألزمها بارتدائه خلال تواجدهما في الخارج في لحظتها“.

وأظهرت ”شمس الأسطورة“ في الفيديو، النقاب الشائع، إذ قامت بارتدائه، مؤكدة أن ”هذا النوع من النقب، والذي ترتديه معظم السعوديات، يجعل مظهر المرأة أجمل، وليس هو المعني في انتقادها“، لافتة إلى أن وجهها دون نقاب على عكس ذلك، أقل جمالا، واصفة نفسها دون نقاب بـ“البومة“.

وتابعت في معرض حديثها، أنها انتقدت النقاب الثقيل والطويل، متحدية متابعاتها بارتدائه وتجربته.

بينما أكدت أن النقاب الشائع جميل، متمنية أن ترتديه في يوم من الأيام ”الله يهديني والبس النقاب، والله، أتمنى ذلك، بس أنا لما اتكلم عن موقف، اتكلم عن هذا الطويل“.

وطالبت الفنانة السعودية من متابعيها التوقف عن التفكير بشكل سلبي في الآخرين، والتهكم والاستهزاء بهم.

وكانت شمس الأسطورة أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، عودتها لطليقها تركي القرني، وذلك بعد ظهورها سابقا في عدة مقاطع فيديو تطلب منه العودة إليها، وتبدي ندمها على انفصالهما.

وأوضحت الفنانة السعودية أن تركي القرني كان زوجها الأخير، وأن حياتهما معا كانت جميلة جدا، إلا أن هناك أشياء كثيرة دخلت في حياتهما ودفعتها للانهيار، متابعة أن ”علاقتهما ستعود مجددا“.

وأشادت شمس الأسطورة بطليقها، مؤكدة أنها لم تشعر أنها تزوجت إلا حين ارتبطت به، مشيرة إلى أن علاقتها بعائلته جيدة.

وشددت أنها ”لم تندم في إعلانها رغبتها العودة إلى طليقها، وأنها تتمنى فعلا العودة إليه“.

واختتمت حديثها في الفيديو بالقول ”ما عندي مشكلة سواء رجعت أو ما رجعت، بس هذا رد بسيط للمعروف (..) هذا الإنسان وقف معي (..)“.