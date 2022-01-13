بعد استعراض ممتلكاتها.. هند القحطاني ترد على المنتقدين

ردت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، هند القحطاني، على الانتقادات التي تعرضت لها جراء استعراضها لممتلكاتها خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

وتداول نشطاء مواقع التواصل، والصفحات المهتمة بالمشاهير، فيديو نشرته القحطاني، عبر ”إنستغرام“ تهاجم خلاله من وصفتهم بـ“المتنمرين“، الذين هاجموها بسبب استعراضها ممتلكاتها.

وقالت القحطاني خلال الفيديو، موجهة حديثها لمن هاجموها ”هذا الخاتم يسواك يا متنمر ويا متنمرة، والله في سماه، لو تقعدين إلى أن تموتي، لو عشتي 100 سنة ماتقدرين تجيبي مثله، كل شيء أمتلكه يحاولون يقللون منه حتى السيارة“.

وتابعت ”أنا وغيري من السيدات الخليجيات الثريات، يستنقصون من كل ما نمتلك، ويعيبون على أشكالنا، حبيبي يدي سودة يدي بيضة، أنا شينة أنا زينة ..عندي فلوس“.

وأكملت ”الفلوس أهم من الشكل، وأي واحدة مش حلوة معها فلوس لا تجمل حالها، لأنهم يتسابقون عليها دون أن تعذب نفسها“.

وكانت القحطاني، استعرضت ممتلكاتها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على ”سناب شات“، إذ عددت ممتلكاتها بطريقة استفزت الجمهور قائلة ”قصر، ومرسيدس، وألماس بسعر بيت، ولسه باقي في الطريق روز رايز، إذا شافوا الروز رايز مدري شو بيصير فيهم، أكثر من مليوني ريال، والقادم أجمل“.

وانتقد الجمهور القحطاني، معتبرين أسلوبها في الحديث مستفزا، وأنها ظهرت وكأنها قصدت إغاظة شخص معين دون ذكر اسمه، بالإضافة إلى عدم مراعاة الفقراء الذين لا يجدون مأوى.

وكانت، هند القحطاني تعرضت لهجوم حاد من مواطنتها، أمل الشهراني.

وتوعدت الشهراني بـ“إنهاء سيرة“، القحطاني، ومقاضاتها في حال استمرت بمحاربتها، على حد قولها.

وبررت مهاجمتها، للقحطاني، بالقول إنها كانت من أوائل الأشخاص الذين دافعوا عنها في مواقع التواصل، وهي تخطو أولى خطواتها في عالم الشهرة، وفي الوقت الذي لم ”يكن لها فيه أي قيمة“ لدى الناس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هند القحطاني لانتقادات بسبب أحاديث ومقاطع فيديو تنشرها على حساباتها في مواقع التواصل، وغالبا ما تكون هذه التصريحات جريئة وصادمة وهو ما يثير جدلا واسعا، ومن الواضح أن مشهورات مواقع التواصل يطمحن إلى ذلك الجدل والسجال.