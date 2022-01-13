العنود اليوسف ترد على اتهام ياسر الفيصل بارتدائها النقاب بهدف الشهرة

ردت خبيرة التجميل العنود اليوسف على مشهور مواقع التواصل ياسر الفيصل، بعد اتهامه لها بالظهور بالنقاب عبر حساباتها، وذلك بهدف رفع نسبة المشاهدات.

وأكدت العنود اليوسف، وهي من مشاهير مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها في ”سناب شات“، أن ”الفيصل حظرها من متابعته منذ انتقادها له، ولا تتابع حساباته، إلا أن شقيقتها أبلغتها أنه انتقد نقابها“.

واستنكرت اليوسف انتقاد الفيصل، متسائلة عن سبب انزعاجه من نقابها، بعد تعليقه أن ”نقابها هو محتواها“، إذ علقت بالقول في مقطع الفيديو الذي بثته ”إيه أنا محتواي نقابي، أنا ما ألبس إلا النقاب، ما أسوي شعري واستعرض فيه، ولا بطلع جسمي واستعرض فيه، مزعلك نقابي؟“.

وتابعت موجهة كلامها لياسر الفيصل، أنه ”ينتقد أي فتاة، سواء أكانت منقبة أو محتشمة أو تستعرض مفاتنها“، ملمحة إلى ”توجيهه النقد إلى شهيرات مستقرات خارج المملكة، يقمن بدفع المال له لأجل ذلك، بهدف الحصول على الدعم“.

وعبرت خبيرة التجميل عن استغرابها من استمرار متابعته لها رغم حظره لها، لافتة إلى أنها ”لا تعرف من أي حساب يقوم بمتابعتها“، مضيفة أن ياسر الفيصل يتعمد انتقاد الشهيرات اللواتي يكنّ لهن الإعجاب.

وعلقت على اتهامه لها بالبحث عن الشهرة من خلال النقاب، مختتمة بالقول ”محتواي نقابي إيه محتواي نقابي، أبي أرفع مشاهداتي، إيه أبي أرفع مشاهداتي خلاص ارتحتوا! كل ما شفتوني طالعة بنقابي اعرفوا برفع مشاهداتي“.

ولم تذكر العنود اليوسف اسم ياسر الفيصل صراحة، مكتفية بالتلميح إليه، فيما كان ياسر الفيصل نشر أمس الأربعاء مقاطع تعود للعنود اليوسف تتحدث فيها عن نقابها عبر حسابه في ”تويتر“، متهما إياها بالظهور بالنقاب كلما ”انخفضت نسبة مشاهداتها“.

وعلق الفيصل في تغريدته على مقطع العنود ”نقابها لو ينطق بيقول خلاص يرحم امك شيليني ولا تخليني محتوى لك كل مانخفضت مشاهداتك“.

وحصد ياسر الفيصل شهرته من خلال انتقاده مشاهير ومشهورات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اصطدم بالعديد منهم إثر انتقاده لهم، ومن أبرزهم السعودية المقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني.

كما سبق أن اتهمت المشهورة أمل الشهراني، ياسر الفيصل، بانتقاده المستمر لها بعد محاولات فاشلة من قبله لاستمالتها، وإعجابه بها، مؤكدة في تصريحات سابقة أنها ”تملك أدلة تثبت كلامها“.