طالبت بحلول بديلة.. هند البلوشي: من سيعوضني بعد وقف النشاط المسرحي بالكويت

أعربت الفنانة والمنتجة الكويتية هند البلوشي عن انزعاجها من قرار الحكومة الكويتية بوقف النشاط المسرحي بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث استرد الجمهور قيمة التذاكر التي تم حجزها، كما توجه المنتجون إلى استرداد أموالهم التي حجزوا بها المسارح لإيقاف جميع العروض والحفلات.

ونشرت البلوشي فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ أعربت فيها عن انزعاجها من هذا القرار لكونها أحد منتجي العروض المسرحية، حيث كان مقررا أن يعرض لها مسرحية بتاريخ الـ20 من يناير الجاري، موضحة أن القرار إداري وليس وزاريا.

وأوضحت الفنانة الكويتية أنها تقف إلى جانب الدولة الكويتية في كل قرار لمحاربة فيروس كورونا الذي عاد للانتشار مجددا، وارتفعت وتيرة الإصابات في العالم، لكنها في الوقت ذاته ستتضرر كثيرا من هذا القرار، وستخسر أموالا كثيرة، متسائلة: ”مين هيعوضني؟“.

واقترحت هند البلوشي حلولا بديلة لقرار الوقف، إذ قالت إنه بدل الوقف الكامل، يمكن أن يكون هناك تخفيض في عدد الحضور، أو تقليل عدد العروض في اليوم بما يتناسب مع الحالة العامة، مشيرة إلى أن ”اللقاح“ حدَّ من أعراض المرض.

وكانت الفنانة الكويتية، هند البلوشي أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن عودة العرض المسرحي ”نور الظلام“ بجزئه الثاني بعد توقف دام 6 أعوام عن عرض الجزء الأول.

وكان الجزء الأول من المسرحية عرض عام 2015، فيما يتناول العرض مجموعة من القضايا الخاصة بالأطفال والشباب في إطار فني استعراضي، وستكون جميع الأغاني والاستعراضات بشكل حي، حيث تم تدريب الكوادر على الغناء الحي.

و ”نور الظلام“ من المسرحيات الغنائية الاستعراضية التي اتخذت المنهج الأكاديمي سبيلا لها، وتعتمد على قصّة بسيطة مترابطة متسلسلة الأحداث تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى ذروتها.

ونشأت هند البلوشي، في عائلة فنية، إذ كان والدها عازف عود، وأختاها المغنية مرام والممثلة مي البلوشي.

ودخلت هند المجال الفني العام 2005، بعد أن قدمها الفنان جمال الردهان في مسلسل ”زينة الحياة“، وقيل إنه اكتشف موهبتها حين حضرت إحدى البروفات المسرحية بصحبة أختها مي البلوشي.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت يوم أمس الأربعاء، تسجيل 4548 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 446547 حالة.