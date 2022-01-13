تعيش على المساعدات.. الفنانة السورية صباح السالم تعاني من ظروف مادية صعبة

أثارت تصريحات الفنانة السورية صباح السالم التي أدلت بها أمس لبرنامج ”يالا تريند“، واشتكت فيها من ظروفها المادية الصعبة، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتحدثت صباح السالم عن ظروفها المادية الصعبة، قائلة: “ أنا عايشة بطريقة ما بتسعدني كتير بالعكس بتقهرني، إني بستنى المساعدات“.

وكشفت الفنانة السورية عن الشخصيات التي تقدم لها المساعدة قائلة: ”على رأس الناس اللي بتساعدني السيدة أمل عرفة، بتمنى يجي يوم وأقدر أرد لها جميلها، وقفت معي وقفة رجال“.

وتعاطف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات الفنانة السورية، حيث تصدرت صباح السالم التريند في الساعات الماضية، موجهين الشكر للفنانة أمل عرفة التي قدمت المساعدة لـ السالم.

وكانت صباح السالم قد أعلنت مؤخرا عن عودتها للفن بعد غياب طويل من خلال عرض مسرحي بعنوان ”حكاية من بلدي“ يقدمه المسرح التجريبي في مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة السورية، وهو من تأليف جوان جان، وإخراج سهيل العقلة.

جدير بالذكر أن الفنانة صباح السالم تعرضت للسجن عام 1992 بتهمة الاتجار في المخدرات، وقيل إنها اصطدمت مع شخصيات نافذة في الشركة التي كانت تعمل بها، ما دفع أحد المديرين إلى وضع الهيروين لها في القهوة عبر عملاء له، لتظل في السجن لمدة 8 سنوات ثم خرجت بكفالة.

وتكفّل رجل الأعمال ماهر العطار، صاحب شركة العطار للإنتاج الفني بالنفقات المادية، لتخرج بعد انقضاء فترة سجنها وتقيم عند أقرباء لها في مدينة حمص، فيما تتابع سفرها إلى العاصمة لاستصدار حكم بالبراءة بعد قرار بالطعن تقدمت به النيابة العامة في دمشق ضدها.

صباح السالم هي فنانة سورية ولدت في قرية المغلية ـ الميدان التي تقع شرقي مدينة حمص، وانتقلت مع أسرتها للعيش في حي الأرمن بمدينة حمص.

وتخرجت السالم من كلية الصيدلة بجامعة دمشق عام 1978، وشاركت في أنشطة النادي السينمائي الجامعي الذي شهد أولى خطواتها الفنية كأحد أعضائه الذين أسهموا في الحركة الطالبية السورية في سبعينيات القرن العشرين.

وقدمت الفنانة السورية أول عمل تلفزيوني من خلال مسلسل ”تجارب عائلية“ عام 1981، مع المخرج علاء الدين كوكش، وأسند إليها دور الفتاة المتمردة، كما قدمت العديد من الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام.

واستمر مشوار السالم الفني لفترة طويلة حتى ابتعدت مع نهاية تسعينيات القرن العشرين، لتعمل بعدها بوظيفة مخبرية في معمل شركة سورية للأدوية.