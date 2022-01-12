وفاة الفنان والصحفي المصري وحيد السنباطي

أعلن خالد ميري عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين ورئيس تحرير جريدة الأخبار الحكومية، مساء الأربعاء، وفاة مدير تحرير الجريدة والممثل المصري وحيد السنباطي.

ونعى ميري، وحيد السنباطي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قائلا: ”فقدت أسرة تحرير الأخبار الزميل والصديق وحيد السنباطي مدير التحرير.. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك“.

فيما نشر الكاتب الصحفي محمد سلطان، على حسابه الشخصي بموقع ”فيسبوك“، صورة الفنان والصحفي الراحل، وعلق عليها قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون. مات الملاك الذي لم يحمل في قلبه ضغينة لأي إنسان. الصديق والزميل والاخ والأستاذ وحيد السنباطي“.

ووحيد السنباطي، هو كاتب صحفي ويشغل مدير تحرير جريدة الأخبار الحكومية، وممثل أدى أدوارا ثانوية في أكثر من 50 عملا فنيا، كان آخرها الجزء الخامس من مسلسل ”سلسال الدم“، مع الفنانة عبلة كامل.

واستمر السنباطي في عمله الصحفي حتى بعد دخوله عالم التمثيل.

وقال الفنان الراحل في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه دخل مجال التمثيل كـ“هاو“، مضيفا أن حبه للفنانين ”عادل أدهم وفريد شوقي وتوفيق الدقن وزكي رستم ومحمود المليجي كان سببا في جعله يفضل ويميل لأدوار الشر في التمثيل“.

ومن أشهر أعماله، مسلسل ”وحلقت الطيور نحو الشرق“ في عام 2002، والجزء الأول من مسلسل ”الدالي“ عام 2007 مع الفنان الراحل نور الشريف، ومسلسل ”سلطان الغرام“ الذي عرض في عام 2007، وكذلك مسلسل ”بره الدنيا“ في عام 2010، والجزء الخامس من مسلسل ”سلسال الدم“ عام 2018.

وفي السينما، قدم السنباطي 4 أفلام فقط، كان أولها عام 2005، عندما شارك في فيلم ”خالي من الكوليسترول“ بطولة أشرف عبد الباقي وإلهام شاهين، وفيلم ”دنيا“ الذي عرض أيضا في 2005 ومن بطولة الفنانة المعتزلة حنان ترك، والمطرب محمد منير وسوسن بدر.

كما شارك في فيلم ”صياد اليمام“ عام 2009 من بطولة أشرف عبدالباقي وعلا غانم وطلعت زكريا، وكانت آخر أعماله السينمائية مشاركته في فيلم ”الهاربتان“ الذي أنتج في 2010، وعرض في 2013، ومن بطولة نرمين ماهر، وريم البارودي وهياتم، وسمير صبري.