وفاة المخرج الجزائري نزيم قايدي في "ظروف غامضة"

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم وفاة المخرج التلفزيوني الجزائري، نزيم قايدي في بيته في العاصمة الجزائرية، عن عمر يناهز 46 عاما.

وذكرت صحيفة ”النهار“ المحلية أنه تم العثور على جثة قايدي اليوم الأربعاء، دون تحديد أسباب الوفاة الغامضة للمخرج، الأمر الذي غذى الشائعات والتساؤلات.

ونزيم قايدي، هو مخرج جزائري شاب، يعمل في التلفزيون الجزائري، وبدأ عمله مع الأفلام بالمونتاج لفيلم ”اللعبة“ لجمال فزاز، كما أخرج العديد من البرامج التلفزيونية قبل أن يدخل مجال الإخراج الدرامي.

وقدم المخرج الراحل نزيم قايدي للجمهور مسلسلين بعنوان ”الامتحان الصعب“ وقلوب في صراع“ وحصل على جوائز محلية.

وفي 2011 أخرج عملا دينيا بعنوان ”مكارم“ تمّ بثّه على تلفزيون ”القرآن الكريم“ الجزائري.

ولم ترشح تفاصيل أوفى حول أسباب الوفاة، وما إن كان الأمر يتعلق بوفاة طبيعية أو جريمة أو انتحار.

وأكدت تقارير محلية جزائرية أنه يتم الآن تشريح جثة نزيم قايدي للتأكد من سبب الوفاة، ومن المنتظر إعلان ما ستثبته تقارير الطب الشرعي حول سبب الوفاة قريبا.

ونشرت فريدة حرحار، وهي طليقة المخرج الجزائري الراحل، تعليقات وتعازي مختلف الفنانين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”أنستغرام“.

وكتبت حرحار في حسابها على ”فيسبوك“: ”يؤلمني أولادي أدعو الله أن يقدرني على تربية اليتامى“، مضيفة في منشور آخر: ”أولادي حساسون وحنونون جداً، كانوا يحبون أباهم جداً، لم أستطع إخبارهم أنه مات، أخفيت الأمر عليهم“.

ودائما ما تؤكد حرحار اهتمامها بالتمثيل، لكن في ذات الوقت تقول إن ولوج هذا المجال ليس بالأمر الهين، كما تحدثت الفنانة عن زوجها السابق في تصريح للنهار، أن سبب طلاقها راجع إلى رسالة إيميل، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتعتبر فريدة حرحار أن أهم فرصة توفرت لها كانت بمشاركتها في مسلسل “ قلوب في صراع“، وكانت هذه أول خطوة لها في الدراما الجزائرية، وهو المسلسل الذي أخرجه المخرج الراحل نزيم قايدي.

ومن المرجح أن يثير الإعلام الجزائري الكثير من الفرضيات والتساؤلات حول سبب وفاة المخرج القايدي خلال الأيام المقبلة، إلى أن تكشف السلطات الجزائرية عن ملابسات وظروف الوفاة.