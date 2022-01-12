الكويت.. قضيتان بحق أحلام والكبيسي لـ"عدم التزامهما بإجراءات كورونا"

سجلت الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية الكويتية، قضيتي ”جنحة خاصة“ بحق فنان وفنانة خليجيين ومرافقيهما، وذلك لعدم التزامهم أثناء زيارتهم للبلاد بإجراءات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات لمواجهة فيروس ”كورونا“، وفق ما ذكرت صحيفة ”الراي“ الكويتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ ”المطلعة“، قولها إنه ”تم تسجيل القضيتين ضد الفنانين بناء على شكوى مقدمة من وزارة الصحة وذلك لعدم التزامهم بإجراءات التسجيل في تطبيق شلونك وبروتوكول الحجر الصحي“، مؤكدة أنه ”تم إحالة القضيتين إلى إدارة المباحث الجنائية“، دون الكشف عن هوية الفنانين.

لكن حساب ”المجلس“ الإخباري، كشف عن أن المعنيين هما الفنانة الإماراتية أحلام والقطري فهد الكبيسي، اللذان أثارا الجدل مؤخراً عقب زيارتهما للكويت، وانتقاد الفنانة الإماراتية فرض الحجر عليها دون الكبيسي، وفق حديثها.

وكانت الفنانة أحلام، التي زارت الكويت السبت الماضي لإحياء حفل زفاف، أبدت استغرابها واستياءها مما تعرضت له من إجراءات مرتبطة بمواجهة فيروس كورونا ومنعها من مغادرة الكويت قبل انقضاء 72 ساعة، بخلاف الكبيسي الذي تزامن وصوله مع وصولها إلا أنه تمكن من المغادرة.

وقالت أحلام في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها ”قدمت إلى الكويت على متن طائرتها الخاصة، لإقامة حفل في ذات الفندق الذي أقامت فيه، وتم منعها من المغادرة، بخلاف الكبيسي الذي تمكن من المغادرة قبل إنهاء مدة الحجر، وأن الكبيسي حجز في فندق آخر وخرج منه لإحياء حفل زفاف متجاوزاً الحجر الصحي ثم غادر الكويت“.

بدوره، ردَ الفنان الكبيسي على ما أثارته أحلام، قائلاً إنه ”وصل الكويت حيث طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا، وتم بناءً على ذلك ختم جوازه، وبعد دخوله الكويت أجرى فحص PCR ثم توجه إلى حفل الزفاف وغادر الكويت عقب إنهائه، بكل بساطة بعد إتمامه هذه الترتيبات“.

وعقب ما أثاره الفنانان، أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي، موضحة في بيان رسمي تم نشره عبر حساب الوزارة في ”تويتر“، أنها ”تلقت بلاغاً من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم“.