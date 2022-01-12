"روبة عيشة".. فيلم تونسي قصير يحصد عدة جوائز في مهرجانات عالمية

لفت الفيلم التونسي القصير ”روبة عيشة“ الأنظار بعد حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة الدولي نهاية الشهر الماضي واستعداده للمشاركة في تظاهرات سينمائية جديدة في نيويورك وفرنسا.

ويشارك الفيلم الذي أخرجه محمد سعيد، أواخر كانون الثاني/يناير الحالي في مهرجان ”كليرمون فيرون“ في فرنسا ضمن إحدى الأقسام الموازية للمهرجان، ومن المنتظر أن يبدأ عرضه هذا الأسبوع في نيويورك ضمن فعاليات مهرجان نيويورك السينمائي.

ويدوم الفيلم 28 دقيقة ويقوم بأدوار البطولة فيه محمد حسين قريع وفاطمة الفالحي والطفل يحيى بوستة، وعبد السلام مجدوب وصابر حميصي.

وكان هذا الفيلم قد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير، الذي أقيم من 21 إلى 25 كانون الأول/ديسمبر 2021، كما حاز في شهر كانون الأول/ديسمبر، جائزة أحسن فيلم روائي قصير في مهرجان الفيلم القصير في لبنان.

وقبل ذلك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حصل على الجائزة الكبرى للأفلام القصيرة ضمن الدورة العاشرة لمهرجان وجدة للفيلم المغاربي الذي أقيم من 19 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في المغرب .

وشارك الفيلم أيضا قبل قرابة الثلاثة أشهر في مهرجان القدس السينمائي الدولي ومهرجان برشلونة للأفلام في إسبانيا ومهرجان جائزة ”بريزما“ المستقلة في روما الإيطالية، ومهرجان أبوجا للأفلام في نيجيريا.

ويمثّل هذا الفيلم الذي اكتشفه الجمهور التونسي في مهرجان ”أيام قرطاج السينمائية قبل أشهر، التجربة الإخراجية الاحترافية الأولى من نوعها لمحمد سعيّد المختص في التصوير والإضاءة، حيث تابع تكوينه الجامعي في مدرسة الفنون الجميلة في محافظة نابل شمال تونس في اختصاص إدارة الصورة، وكانت أول تجربة له تتمثل في إنجاز شريط وثائقي بعنوان ”علي“ وقد كان أحد المشاريع المدعومة من قبل معهد غوتة الألماني سنة 2016 .

ويروي فيلم ”روبة عيشة“ معاناة الطفل ”صابر“ الذي يقوم بدوره بإتقان يحيى بوستة، في توفير مقومات العيش الكريم له ولوالدته المريضة التي تؤدي دورها فاطمة الفالحي، وفي رحلة الصراع مع المرض تبلغ والدته مرحلة الاحتضار، ويتم إبلاغه بضرورة نقلها من المستشفى والعودة بها إلى البيت، لتبدأ بعدها معركة أخرى يخوضها الطفل صابر من أجل توفير لوازم دفن أمه بعد موتها.

ويقول مخرج الفيلم في تصريح لوكالة الأنباء التونسية إنه استوحى سيناريو هذا العمل من أحداث عاش على وقعها التونسيون سنة 2013 تمثلت في رواج أخبار في وسائل الإعلام مفادها ارتفاع تكاليف دفن الموتى، مشيرا إلى أنه حاول عبر هذا الشريط طرح قضية تمسّ فئة من المجتمع التونسي مع حرصه على خلق تسلسل للأحداث راوح فيه بين الواقعية والسخرية.

وأشار المخرج إلى ارتياحه لما يحققه الفيلم خلال أربعة أشهر فقط من إطلاقه وحصوله حتى الآن على أربع جوائز دولية، آخرها فوزه قبل أسبوع بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ”بلاك بورد “ للفيلم الدولي في الهند، وفق قوله.