"صعود".. فيلم يجسد الحلم الصيني ينضم لقائمة الأعمال المرشحة للأوسكار

سافرت المخرجة جيسيكا كينجدون إلى 51 موقعا في أنحاء الصين برحلة لتوثيق مشاهد من الحياة اليومية التي تعكس التطور الاقتصادي للبلاد وتنامي الفوارق الطبقية.

وكانت ثمرة الرحلة فيلمها الأول ”صعود“ (أسينشن) الذي تم اختياره في القائمة القصيرة للأفلام المرشحة لنيل جائزة أوسكار، الذي تأمل مخرجته أن يدفع المشاهدين إلى التفكير في العناصر العالمية للنزعة الاستهلاكية، ورغم أن الفيلم وثائقي، فإنه لا يشمل أي مقابلات أو سرد، بل يصحب المشاهدين في رحلة بصرية عبر طبقات المجتمع الصيني.

ويُعرض الفيلم عبر ثلاثة أجزاء قضايا العمل والنزعة الاستهلاكية والثروة، ويعرض حياة أبطاله بصورة متداخلة.

واستوحت كينجدون، وهي أمريكية من أصل صيني، فكرة الفيلم بعد تصوير فيلمها القصير ”مدينة البضائع“ (كوموديتي سيتي) في 2017 بأحد أكبر أسواق الجملة في العالم في ييوو في الصين وشهدت النزعة المادية المفرطة المسيطرة عليه.

أرادت المخرجة في بادئ الأمر تصوير ثلاثية تعبر عن دائرة الإنتاج والاستهلاك والنفايات، لكنها غيرت رأيها بمجرد بدء التصوير، وقالت ”كان الهدف في البداية تقديم فيلم أكثر ميلا للبيئة، لكن أثناء التصوير أصبح يدور على نحو أكبر حول مسألة الرغبة في الارتقاء في المكانة الاجتماعية ودراسة النزعة المادية والاقتصاد الصيني“، مضيفة أن ”تصوير الفيلم في أكثر من 50 موقعا كان ضروريا لربط نقاط سلاسل الإمداد العالمية التي تحركها الاقتصادات وأنماط الحياة الاستهلاكية، الفيلم بشكل ما نوع من الحلم المحموم حيث يقود أمر ما إلى الآخر، أشبه ما يكون بكرة ثلج“.