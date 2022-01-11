رهف القحطاني ترد على منتقدي جلوسها بصدر مجلس وسط رجال

ردت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، على الانتقادات التي طالتها خلال الأيام الأخيرة، على خلفية ظهورها في مقطع فيديو وهي تجلس متصدرة أحد المجالس بين رجال.

وكان متابعون شنوا هجوما على المشهورة السعودية بعد ظهورها جالسة في صدر مجلس بمفردها وسط رجال، كما هاجموا الأشخاص الذين ظهروا جالسين معها.

وعلقت القحطاني عبر فيديو بثته في حسابها في ”سناب شات“ على انتقاد متابِعة على جلوسها في المجلس، ودافعت عن المتواجدين فيه بالقول إنها ”جلست في صدر المجلس، لأنها كانت مع رجال قدّروا تواجدها كامرأة بمفردها“.

وشددت على أن المتواجدين معها ”رجال وهم من صلب رجال، لذلك قاموا بتقديرها“، على حد قولها.

وتابعت في ردها، أنه ”من الواجب الوقوف إلى جانب المرأة السعودية وليس ضدها“، وأنه ”لا يُقدّر المرأة إلا رجل“.

واستنكرت القحطاني مهاجمة الرجال الذين كانوا في المجلس معها، مؤكدة أنهم ”لم يسمحوا بجلوسها في صدر المجلس إلا لكونهم رجالا“.

وتابعت أنها ”لم تفعل أي شيء معيب ليتم انتقادها، بل كانت حاضرة في المجلس بسبب أعمال لها“.

وقالت المشهورة السعودية إن ”المرأة لطالما شاركت الرجال في مختلف المواقف والمناسبات، مبينة أنها توجهت إلى المجلس بغرض القيام ببزنس، وجلست في صدر المجلس لأنها تستحق ذلك“.

وأضافت في تفاصيل الواقعة ”طبعا الحفلة كانت مرتبة من قبل، فلما رحت ودخلت، قلولي تجلسين هنا، أقسم بالله فرحت، لأنهم قدروني، ما همشوني، ولأني رهف القحطاني برضه“.

وتابعت ”لو جات أجنبية بس أجنبية فوق راسنا، لكن السعودية لازم نحاربها، ليه!“.

وكانت رهف القحطاني لفتت الأنظار بعد حضورها مهرجان الإبل، ووصولها مقر المهرجان على عربة تراثية يجرها جملان.

وعلى الرغم من مشاركة كثير من النساء في النسخة الحالية من مهرجان الإبل، فقد كان لمشاركة القحطاني ردود فعل كثيرة، دوّنها ناشطون في تعليقاتهم على صور ومقاطع فيديو كثيرة انتشرت للنجمة الشابة.

وأبدى كثير من المدونات إعجابهن بملابس القحطاني وجرأتها في المشاركة بمهرجان يعد الرجال القسم الأكبر من جمهوره والمشاركين فيه، بعد أن قرر القائمون عليه هذا العام السماح للنساء بالمشاركة في المسابقات ذات الجوائز المليونية المغرية.