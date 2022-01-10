بعد حديثها عن "علاقتها" بكريستيانو رونالدو.. التونسية حنان العش تلجأ للقضاء

قالت عارضة الأزياء التونسية، حنان العش، الإثنين إنها ستقاضي كل من قام ”بتشويهها“، على خلفية تصريحها الأخير الذي قالت فيه إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أراد إقامة علاقة عاطفية معها.

وأضافت حنان العش في تصريحات نقلها موقع ”تونسكوب“ التونسي أنها ستقاضي ”بابارازي“ ( أجرى معها حوارا أثناء برنامج تلفزيوني) معتبرة أنه هو من فضح علاقتها بكريستيانو رونالدو، متهمة إياه ”بتفتيش هاتفها“.

وقالت حنان العش إنها حاليا في ”أذربيجان“ ولا تستطيع العودة إلى تونس بسبب إصابتها بفيروس كورونا، متوعدة بتقديم الشكاوى فور عودتها إلى تونس.

وردت عارضة الأزياء التونسية، حنان العش، على موجة السخرية التي طالتها خلال الساعات الماضية، بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أراد إقامة علاقة عاطفية معها.

وتهكم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على عارضة الأزياء التونسية حنان العش، بعد تصريحها في برنامج تلفزيوني للإعلامي التونسي، هادي زعيم، بأن كريستيانو رونالدو أرسل لها عددا من الرسائل على تطبيقة ”واتساب“ لكنها رفضت إجابته.

ونشرت حنان العش فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود اتصال بينها وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأنه معجب بها.

وبينت حنان العش عبر مقطع الفيديو أن رونالدو بالفعل يتابعها بكثرة عبر حسابها على إنستغرام، وهذا من الممكن أن يكون دليلا كافيا على صحة كلامها في برنامج فكرة سامي الفهري الذي أثار موجة سخرية كبيرة مساء أمس.

يذكر أن حنان العش كانت قد أعلنت مؤخرا عن رغبة كريستيانو رونالدو شخصيا في التواصل معها عبر موقع ”إنستغرام“، ولكنها رفضت ذلك من أجل عدم هدم عائلة النجم البرتغالي.

وأضافت عارضة الأزياء التونسية حنان العش أن رونالدو أرسل لها رسائل على ”إنستغرام“ بعد أن رآها وأعجب بها، مشددة على أنه تحصل على رقم هاتفها من صديق واتصل بها.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من العارضة التونسية حنان العش، ونشروا صورا لزوجة رونالدو، جورجينا رودريغيز، باكية، كما نشروا صورا لكريستيانو رونالدو وعائلته، وعلقوا على الصور قائلين إن حنان العش ستشتت هذه العائلة.