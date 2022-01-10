إلهام الفضالة تستعيد حضانة ابنتها نور من طليقها خليل التميمي

أعربت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن فرحتها باستعادة حضانة ابنتها نور، من طليقها الإعلامي خليل التميمي.

وكانت الفضالة أعلنت انفصالها عن التميمي في 2021، عقب زواج دام 18 عاما، وزواجها من مواطنها الفنان شهاب جوهر.

وأعلنت الفنانة استعادة حضانتها لابنتها التي أتمت 12 عاما، واختارت الإقامة معها بعد نحو شهرين من إعلانها رغبتها بالإقامة مع والدها الذي منحها الحرية التي حرمتها هي منها.

وقالت الفضالة، في منشور عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: ”اللهم لك الحمد على كرمك وجودك أن رددت إليّ حضانة ابنتي النور، اليوم فرحتي وسعادتي ما تنوصف أن بنتي وروحي النور اختارت تعيش معاي ومع أختها الفجر“.

وأضافت: ”عسى ربي يخليكم لي يا نور عيني يا بنياتي ويكبر بختكم ويحميكم من كل شر، تو ما قرَت عيني الحمد لله، وتعيش حياة سليمة ما بين أمها وأبوها“.

ونشرت الفنانة بعضاً من تعليقات متابعيها الذين هنؤوها بعودة ابنتها لها، وأشارت في مقطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“ إلى أن هذا جزء بسيط من التهاني التي وردتها من متابعيها، مقدمةً لهم الشكر لدعمهم ومساندتهم لها.

وكانت الفضالة كشفت، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن سبب اختيار ابنتها النور الإقامة مع والدها ”الخطوط الحمراء التي قررتها في حياة ابنتها، ومنعها من استخدام مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من حرصها عليها كأم، على غرار ما فعلته مع ابنتها الأكبر فجر“.

وردت الفضالة آنذاك على الاتهامات التي طالتها بالتخلي عن ابنتها، مؤكدةً أن من حقها كأم أن تضع معايير وقوانين في منزلها، رغم احتجاج ابنتها نور على ذلك.

وأنجبت الفضالة من زوجها السابق ابنتيها فجر ونور، فيما علقت بعد انفصالها عن التميمي بالقول: ”أي نعم كنت مرة منفصلة ولا اتكلمت عن سبب طلاقي، ولا عن حياتي المأساوية اللي كنت عايشتها، ولو بفتح قلبي تصير قنابل مو بس بالكويت بالعالم كله“.

وسبق أن نفت ما أشيع بشأن زواجها بأنه من أجل مصلحتها الشخصية فقط، مشددة على أنها لم تفعل ذلك إلا بعد أن أبلغت ابنتيها بقرارها، ووافقتا.

ورافق زواج الفضالة من الفنان شهاب جوهر جدل منذ إعلانه، وتسبب بتصاعد الخلافات بينها وبين زميلتها الفنانة هيا الشعيبي، التي دعت طليق الفضالة إلى إكمال مسيرته وعدم الالتفات خلفه، وذلك تعليقا على صورته برفقة عدد من أصدقائه، حيث كانوا يقضون معا عطلة صيفية في مدينة بودروم التركية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عاودت الأزمة مجددا بين الفضالة والشعيبي، عقب زيارة الأخيرة لطليق إلهام الفضالة، خليل التميمي، ولابنتها نور.

وأعربت الفضالة عن غضبها من الفيديو الذي نشرته الشعيبي أثناء زيارتها لمنزل طليقها، حيث ظهرت في الفيديو وهي تدخل المنزل ونور ابنة الفضالة تناديها بماما هيا، وتقبلها وتحتضنها.

وقالت الفضالة ردا على ما سبق: ”حسبي الله ونعم الوكيل، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ربي إني مغلوب فانتصر، واجبر قلبي المكسور، واكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الأفعى لها جلد ناعم وفمها مليء بالسم، كذلك البعض يمتلك لسانا جميلا وقلبه أسود“.

وفي نهاية عام 2021، تعرضت الفضالة لأزمة صحية طارئة؛ بسبب ”الإجهاد والتعب النفسي والجسدي“، استدعت نقلها إلى المستشفى.