هل توفي الإعلامي المصري وائل الإبراشي بخطأ طبي؟

قالت زوجة الإعلامي المصري وائل الإبراشي، إن السبب الرئيس لوفاة زوجها يرجع إلى ”خطأ طبي“ وليس بسبب فيروس كورونا.

وكانت وسائل إعلام مصرية أفادت مساء أمس الأحد، بوفاة الإعلامي المعروف وائل الإبراشي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد معاناة مع المرض استمرت لأكثر من عام.

وأوضحت الزوجة، قبيل تشييع جثمانه أن ”الخطأ الطبي سبب مشاكل كبيرة في الرئة جعلها تفقد أكثر من 60% من كفاءتها“.

وأكدت في تصريحات صحفية، أنه ”تم اكتشاف هذا الخطأ منذ وقوعه، وأكد الأطباء حينها أنه تعرض لخطأ طبي كبير في بداية فترة علاجه“.

وقالت زوجة الإعلامي الراحل إن ”هناك تفاصيل صادمة وكارثية عن آخر أيام زوجها في المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا“.

وتابعت: ”وائل مماتش بكورونا، السبب الرئيس كان إصابته بتليف في الرئة بسبب مضاعفات الفيروس، وكان في نيته يقاضي كل الأطباء الذين أهملوا فيه، بعد أن يتعافى“.

من جانبه، قال حسين الإبراشي نجل الإعلامي الراحل إن ”والده طلب في وصيته قبل وفاته أن يتم دفنه في مسقط رأسه في محافظة الدقهلية“.

وأشار إلى أن ”والده طلب نقل جثمانه إلى مسجد سيدي سالم أبو الفرج، إلى أن يتم دفنه بجانب والده“.

وأوضح أن ”أمنية والده الرئيسية كانت العودة للشاشة مرة أخرى“.

وكان وائل الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا، نهاية شهر كانون الثاني/ديسمبر من العام 2020، وخضع للعزل المنزلي على الفور، مع اتباع بروتوكول العلاج.

لكن حالة الراحل الصحية تدهورت في أيام قليلة، حتى قرر التوجه إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ الموقف، لا سيما وأنّ الرئة لديه شهدت تدهورا كبيرا.

وآخر برنامج قدمه الإبراشي قبل توقفه عن العمل، برنامج ”التاسعة“ عبر التلفزيون المصري، قبل إصابته بفيروس كورونا، وتليف جزء كبير من رئته خلال الشهور الماضية.

كما قدّم الإبراشي برنامج ”كل يوم“ خلفا للإعلامي عمرو أديب، ومن قبله ”العاشرة مساء“ خلفا لمنى الشاذلي على فضائية ”دريم“.

وأثارت حلقاته الكثير من الجدل بسبب الموضوعات التي كان يتناولها.

وواجه ”الإبراشي“ العديد من القضايا التي أقامها وزراء وشخصيات عامة ضده، سواء قبل ثورة 25 يناير 2011، أو بعدها، خاصة الوزير يوسف بطرس غالي وزير المالية، بشأن هجوم الإبراشي ومعارضته للضرائب العقارية.

كما اتهم الإعلامي الراحل في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في 65 قضية نشر أخرى، ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير.