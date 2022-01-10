آخرهم وائل الإبراشي.. الموت يغيب 5 شخصيات مصرية بارزة في أسبوع

غيب الموت خلال الأسبوع الأخير، تحديدا من الـ3 حتى الـ10 من يناير، 5 شخصيات مصرية بارزة في القضاء والإعلام والفن.

وفجعت الأوساط المصرية برحيل اثنين من الإعلاميين، ومثلهم من الوسط الفني، وقاضية، كان آخرهم الإعلامي وائل الإبراشي الذي وافته المنية أمس الأحد.

وائل الإبراشي

توفى ليل أمس، الإعلامي المصري البارز وائل الإبراشي، بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه منذ قرابة العام، وظل يعاني من مضاعفاته عقب تليف 60% من رئته بحسب الطبيب المعالج له، حتى تنتهي معاناته بخبر وفاته.

وقررت أسرة الإعلامى الراحل، تشييع الجثمان اليوم الإثنين، بعد نقله إلى مسقط رأسه بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، على أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الشيخ سالم، بالدقهلية.

تهاني الجبالي

وسبق نبأ وفاة وائل الإبراشي بساعات، نبأ وفاة المستشارة تهاني الجبالي، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية في مصر، عن عمر يناهز 71 عاما، متأثرة أيضا بإصابتها بفيروس كورونا.

وشيع أهالى مدينة طنطا بمحافظة الغربية، أمس الأحد، جثمان المستشارة الراحلة، بعدما أدى المئات صلاة الجنازة عليها بمسجد عوارة، بمسقط رأسها بمدينة طنطا، بمشاركة شخصيات عامة ووفد من نقابة المحامين المصرية.

مها أبو عوف

وفي ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس الماضي، توفيت الفنانة المصرية مها أبو عوف، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض، لتدفن الراحلة في اليوم التالي.

وعانت الفنانة الراحلة من مرض السرطان، الذي صارعته خلال الفترة الأخيرة من عمرها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

أحمد الحجار

وقبل وفاة مها أبو عوف، توفى يوم الثلاثاء الماضي، الموسيقار أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة، عن عمر ناهز 65 عاما، وأدى العشرات صلاة الجنازة عليه في مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم التالي.

إبراهيم حجازي

ويوم الإثنين الماضي، غيب الموت الإعلامي والبرلماني المصري إبراهيم حجازي، عضو مجلس الشيوخ، بعد صراع مع المرض، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا الذي أصابه قبل وفاته، مثلما أصاب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تماما.

يشار إلى أن عام 2021 شهد وفاة العشرات من الشخصيات العامة في مصر من كافة الأوساط السياسية والإعلامية والفنية وأيضا الرياضية، وكان لفيروس كورونا نصيب الأسد في الأسباب التي أنهت حياة غالبية هذه الشخصيات خلال 2021.

ومن أبرز الراحلين في 2021، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنانة سهير البابلي.