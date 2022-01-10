العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة فندق بولاية فلوريدا

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر يوم الأحد إنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ”65 عاما“ ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية. واشتهر ساجيت باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية ”فول هاوس“.

ونقلت شبكة ”سي ان ان“ بيانا للشرطة قالت فيه إنه ”في وقت سابق اليوم ، تم استدعاؤنا إلى فندق ريتز كارلتون أورلاندو في غراند ليكس بسبب رجل غير مستجيب في غرفة فندق. تم التعرف على الرجل على أنه روبرت ساجيت وتم إعلان وفاته في مكان الحادث. ولم يعثر المحققون على أي علامات على وجود تلاعب أو مخدرات“.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب الشريف أن سبب الوفاة سيحدده الطبيب الشرعي.

كان ساجيت في فلوريدا كجزء من جولته الكوميدية. وفقًا لتواريخ الجولة المثبتة على حسابه على Twitter ، فقد أدى ليلة السبت في بونتي فيدرا بيتش ، فلوريدا.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3 — bob saget (@bobsaget) January 9, 2022

وعلى الرغم من أن ساجيت معروف على المسرح وبين أصدقائه بروح الدعابة الشريرة، إلا أنه أصبح معروفًا لأول مرة للجماهير في البرامج الملائمة للعائلة. لعب دور البطولة كأب أرمل لثلاث فتيات في برنامج ”Full House“ على قناة ABC ثم مقدما لبرنامج ”أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكا في أمريكا“ من 1989 إلى 1997 أو ما يعرف ببرنامج ”الفيديو المنزلي“ الذي لاقى رواجا واسعا بالعالم العربي في تسعينيات القرن الماضي.

استمرت المسرحية الكوميدية، التي قام ببطولتها كانديس كاميرون بوري، وجودي سويتين، والتوأم ماري كيت وآشلي أولسن في دور واحد ، لمدة ثمانية مواسم.

بعد جولته الأولى وكسبه الشهرة من المسرحية الهزلية، عمل ساجيت بثبات في الأدوار السينمائية والتلفزيونية لكنه أصبح معروفًا لجيل جديد من محبي المسرحية الهزلية في برنامج ”How I Met Your Mother“ على قناة CBS ، و استمر هذا العرض حتى عام 2014.

على مر السنين ، ظل ساجيت لاعبا أساسيا في الكوميديا، حيث أصدر العديد من العروض الخاصة على مر السنين.

وكان الممثل الراحل في خضم جولة وقت وفاته، حيث كان من المقرر أن تنقله إلى مواقع في نيويورك، كندا وعدة مواقع أخرى في الأشهر المقبلة.