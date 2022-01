العثور على الممثل بوب ساجيت ميتا في غرفة فندق بولاية فلوريدا

قال مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج على تويتر يوم الأحد إنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ”65 عاما“ ميتا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية. واشتهر ساجيت باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية ”فول هاوس“.

ونقلت شبكة ”سي ان ان“ بيانا للشرطة قالت فيه إنه ”في وقت سابق اليوم ، تم استدعاؤنا إلى فندق ريتز كارلتون أورلاندو في غراند ليكس بسبب رجل غير مستجيب في غرفة فندق. تم التعرف على الرجل على أنه روبرت ساجيت وتم إعلان وفاته في مكان الحادث. ولم يعثر المحققون على أي علامات على وجود تلاعب أو مخدرات“.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب الشريف أن سبب الوفاة سيحدده الطبيب الشرعي.

كان ساجيت في فلوريدا كجزء من جولته الكوميدية. وفقًا لتواريخ الجولة المثبتة على حسابه على Twitter ، فقد أدى ليلة السبت في بونتي فيدرا بيتش ، فلوريدا.

Loved tonight’s show @PV_ConcertHall in Jacksonville. Appreciative audience. Thanks again to @RealTimWilkins for opening. I had no idea I did a 2 hr set tonight. I’m happily addicted again to this shit. Check https://t.co/nqJyTiiezU for my dates in 2022. pic.twitter.com/pEgFuXxLd3

— bob saget (@bobsaget) January 9, 2022