عقب استغاثة الفنانة أحلام.. الكويت تحقق بمخالفة القطري فهد الكبيسي لإجراءات الحجر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي دون الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات لمواجهة فيروس ”كورونا“.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة ”إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفنان المذكور (دون الكشف عن هويته) لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي“.

وأوضحت الإدارة في بيان رسمي تم نشره عبر حساب الوزارة في ”تويتر“، ”أنها تلقت بلاغاً من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم“.

وبالرغم من عدم كشف البيان الرسمي عن هوية الفنان والفنانة، فقد أشارت الحسابات الإخبارية إلى أن البيان يخص ”الفنان القطري فهد الكبيسي والإماراتية أحلام الشامسي“ التي اشتكت في الساعات القليلة الماضية من فرض الحجر الصحي عليها في الكويت بخلاف القطري الكبيسي.

وأبدت الفنانة الإماراتية أحلام، المتواجدة حالياً في الكويت استغرابها واستيائها مما تعرضت له من إجراءات مرتبطة بمواجهة فيروس كورونا ومنعها من مغادرة الكويت قبل انقضاء 72 ساعة، خلاف الفنان القطري فهد الكبيسي الذي تزامن وصوله مع وصولها إلا أنه تمكن من المغادرة.

وقالت الفنانة أحلام في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ”إنها قدمت إلى الكويت يوم السبت على متن طائرتها الخاصة لإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق، والتزمت بإجراء الفحوصات اللازمة والمفروضة في الكويت، ولم يتم إبلاغها في المطار أنها ستخضع للحجر الصحي“.

هذي قصتي مع الحجر في الكويت ليش انا انحجر في حين ان فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم #الكويت دوله عدل وهذا خطابي لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الشيخ مشعل الاحمد ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!! #وزير_الدفاع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/C8wgku8ujq — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 9, 2022

وأوضحت الفنانة الإماراتية ”أنها توجهت عقب إتمام حفل الزفاف إلى المطار للمغادرة إلا أنه تم إبلاغها أنها لن تستطيع السفر قبل مرور 72 ساعة، وهو الشرط الذي تفرضه السلطات الكويتية على القادمين إلى البلاد“.

وأضافت الفنانة الشامسي ”أنها عادت إلى الفندق المقيمة فيه امتثالاً للقوانين، وهو ذات الفندق الذي أحيت فيه حفل الزفاف، إلا أن ما أثار استغرابها علمها بسفر الفنان القطري فهد الكبيسي قبل إتمامه مدة الحجر الصحي“، وفق قولها.

وذكرت الفنانة ”أن فهد حجز في فندق آخر وخرج منه لإحياء حفل زفاف متجاوزاً الحجر الصحي ثم غادر الكويت“.

ووجهت الفنانة أحلام رسالة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، تساءلت خلالها عن سبب فرض الحجر الصحي عليها 3 أيام بخلاف الفنان القطري الكبيسي.

وأعادت توجيه رسالتها إلى وزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، مطالبةً بالكشف عن سبب منعها من المغادرة رغم أنها قدمت على طائرة خاصة ولن تعرِض حياة الآخرين للخطر، في حين أن الفنان الكبيسي قدم على طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية.

وبدوره، خرج الفنان القطري فهد الكبيسي للتعليق على ما أثارته الفنانة أحلام بشأن مغادرته الكويت قبل إكمال مدة الحجر الصحي، قائلاً ”إنه وصل الكويت حيث طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا، وتم بناءً على ذلك ختم جوازه ليتمكن من دخول الكويت“.

وأضاف الفنان القطري ”أنه وبعد دخوله الكويت أجرى فحص PCR ثم توجَه إلى حفل الزفاف وغادر الكويت عقب إنهائه، بكل بساطة بعد إتمامه هذه الترتيبات“.

وتفرض الكويت على القادمين إليها إجراء فحص PCR قبل الوصول بـ 72 ساعة يفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا، ويطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد وصولهم مع إمكانية إنهاء هذا الحجر قبل ذلك بشرط إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة على الأقل من وصولهم يؤكد خلوهم من الفيروس.