أحلام تستغيث بأمير الكويت بعد منعها من مغادرة البلاد

استغاثت الفنانة الإماراتية أحلام بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد بسبب خضوعها للحجر الصحي بالكويت ومنعها من مغادرة البلاد قبل إنهائه حسب ما هو معمول به بناء على البرتوكول الصحي المتبع في البلاد، رغم أن الحجر لم يسر على غيرها، على حد قولها.

ونشرت الفنانة أحلام فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام وسناب شات، ناشدت خلاله السلطات الكويتية أن يتم السماح لها بمغادرة البلاد وعودتها إلى بلدها الإمارات، وعلقت على الفيديو قائلة: ”هذه قصتي مع الحجر في الكويت، ليش أنا انحجر في حين إن فهد غادر واحنا وصلنا في نفس اليوم“.

وقالت أحلام في الفيديو الذي نشرته: “ يا مساء الخير عليكم، ‏أنا أحلام الإماراتية هذي قصتي مع الحجر في الكويت، ليش أنا انحجر في حين إن فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم، الكويت دولة عدل وهذا خطابي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد“.

هذي قصتي مع الحجر في الكويت ليش انا انحجر في حين ان فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم #الكويت دوله عدل وهذا خطابي لسمو الامير الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الشيخ مشعل الاحمد ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!! #وزير_الدفاع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/C8wgku8ujq — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) January 9, 2022

وتابعت: ”طبعا وصلت الكويت أمس في طيارتي الخاصة وكان عندي فرح وفي المطار لم يتم إبلاغنا أن نحن في الحجر وأنا سكنت في فندق الراية الذي هو نفس الفندق الذي سويت فيه الفرح، في نفس اليوم وصل معايا الفنان القطري فهد الكبيسي في نفس الوقت هو وصل على القطرية وأنا وصلت على طائرة خاصة“.

وأشارت الفنانة الإماراتية في الفيديو الذي نشرته إلى أنها أخذت جرعتي اللقاح وعند وصولها إلى المطار أجرت تحليل وفحص كورونا، وكل أمورها كانت جيدة والفحص كان سلبيا، مبدية استغرابها من خضوعها للحجر رغم أنها ستغادر بطائرتها الخاصة وبمفردها، فحتى لو كانت مصابة فلن تؤذي أحدا، على حد قولها.

وكشفت عما حدث قائلة: ”خلصت الفرح جيت أسافر الطيارة ناطرتني في المطار، جيت أطلع قالولي أنت في الحجر قلت على عيني وراسي القانون وأنا تحت القانون، لكن اليوم اكتشف أن فهد الكبيسي الفنان القطري ركب طيارته وتوجه إلى بلده ووصل إلى الدوحة بينما أنا أنتظر“.

وأوضحت أحلام: ”اللي وصلني أني لازم أقعد 72 ساعة، طيب فهد ليش سافر فهد ليش ما دخل في الحجر في عشرين علامة استفهام“.

واختتمت أحلام حديثها قائلة: ”أتمنى رسالتي توصل لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد ولولي العهد سمو الشيخ مشعل الأحمد“.