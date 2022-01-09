نشوب حريق في منزل الفنانة المصرية سهير رمزي

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي، اليوم الأحد، عن تعرض منزلها في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، لحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي.

ونشرت الفنانة المصرية مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع ”إنستغرام“، يوثق الحريق الذي نشب في أحد جدران المنزل بإحدى وصلات أسلاك الكهرباء بالجدران.

وأرفقت سهير رمزي مع الفيديو، تعليقا طمأنت فيه متابعيها، وكتبت: ”الحمد لله نحن بخير وقدر الله وما شاء فعل.. حريق بالمنزل اليوم صباحا“، لتنهال عليها التعليقات من قبل زملائها ومتابعين الذين تمنوا لها ولأسرتها السلامة.

وأكدت عدم وقوع أي خسائر بشرية نتيجة الحريق.

يشار إلى أن شائعات جرى تداولها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حول إصابة سهير رمزي بمرض البهاق، بعدما انتشرت لها صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعها بـ“خبيرة البواريك“ المصرية إيمان يسري، أثناء اختيارها باروكة جديدة، حيث ظهرت الأولى بعلامات تشير بإصابتها بالمرض.

وخرجت الفنانة في تصريحات تليفزيونية في 11 أكتوبر الماضي، نفت فيها إصابتها بالبهاق، موضحة أنها وضعت كريمات غير صالحة تسببت في تحسس جلدي لها، مؤكدة أن ما يتردد من شائعات حولها خلال الفترة الأخيرة، ”أمر غير معقول“.

وقالت سهير رمزي حينها، إن ”الشائعات خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ظهور السوشيال ميديا، أصبحت أمراً عادياً نراه يومياً، بل كل لحظة“، محذرة متابعيها من ”شائعات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف للتريند“.

وتشارك الفنانة سهير رمزي في مسلسل ”القاتل الذي أحبني“، في دور البطولة مع مواطنها الفنان هاني رمزي، المقرر عرضه قريباً، حيث تُجسد شخصية جديدة ومختلفة لها عما قدمته من قبل، ويُعد هذا العمل هو عودة لها بعد غياب خلال الفترة الماضية.

وحرص الفنان هاني رمزي الذي يشاركها البطولة في المسلسل، على مشاركة متابعيه صورة البوستر الدعائي للمسلسل، حيث ظهرت بشعرها دون حجاب، والذي سبق وارتدته لفترة طويلة.

ومسلسل ”القاتل الذي أحبه“ تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ”لايت“، ويشارك في بطولة المسلسل كل من: الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور.