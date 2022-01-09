بعد حضورها اللافت.. نشطاء يطلقون لقب سندريلا مهرجان الإبل على رهف القحطاني (صور وفيديو)

أطلق مدونون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، لقب سندريلا مهرجان الإبل على النجمة السعودية، رهف القحطاني، بعدما وصلت مقر المهرجان على عربة تراثية يجرها جملان بينما ارتدت فستاناً وحملت حقيبة تحاكي إلى حد كبير الصورة المعروفة لشخصية سندريلا.

وظهرت القحطاني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام في منطقة الصياهد الصحراوية بالقرب من الرياض، وهي ترتدي زياً تراثياً شمل فستاناً وغطاء شفافاً للرأس بجانب ارتداء نقاب تراثي يُعرف باسم ”البرقع“.

كما ارتدت الشابة الكثير من الحلي ذات الطابع التراثي أيضاً، وحملت حقيبة يد لفتت الأنظار فيها، قبل أن تنزل من عربة تراثية يجرها جملان، ويتضح أنها ترتدي حذاءً بكعب عال.

لو انا في اللجنه عشان رهف القحطاني اختار الي تبيه يفوز حي ذا الطله والله pic.twitter.com/zGefUPGUaI — 🥇عبيد الشيباني (@obaid06425510) January 8, 2022

وعلى الرغم من مشاركة كثير من النساء في النسخة الحالية من مهرجان الإبل، فقد كان لمشاركة القحطاني ردود فعل كثيرة دونها أصحاباها في تعليقاتهم على صور ومقاطع فيديو كثيرة انتشرت للنجمة الشابة.

رهف القحطاني يالبييييه بس اموت انا 🔥😍 pic.twitter.com/3C8xvctgJC — يومي (@__iYomi) January 8, 2022

وأبدت كثير من المدونات إعجابهن بملابس القحطاني وجرأتها في المشاركة بمهرجان يعد الرجال القسم الأكبر من جمهوره والمشاركين فيه، بعد أن قرر القائمين عليه هذا العام السماح للنساء بالمشاركة في المسابقات ذات الجوائز المليونية المغرية.

وأطلق عليها كثير من متابعيها ومعجبيها لقب سندريلا في إشارة لملابسها والعربة التي أقلتها لمقر المهرجان، بينما أبدت كثيرات رغبتهن بتقليد تلك التجربة من خلال ارتداء ملابس مماثلة وركوب عربة تراثية تجرها الجمال أو الخيول.

وقالت إحدى المدونات في تعليق على فيديو للقحطاني جذب مشاهدات كثيرة ”برقع وعدسات زرقا وكعب وعربه سندريلا أحلام العصر..“.

برقع وعدسات زرقا وكعب وعربه سندريلا احلام العصصصر >>رهف القحطاني pic.twitter.com/772CrYiXho — خمره🦋 (@khmrh5) January 8, 2022

بينما كتبت أخرى في وصف إطلالة القحطاني في المهرجان ”سندريلا الصياهد“، بينما وصفت أخرى ملابسها بالقول “ تهبل حبيت لبسها.. أبي (أريد) مثله“.

كم تقيمكم لاطلالة رهف القحطاني بالمهرجان من صفر؟ pic.twitter.com/kAE0n6h5UZ — أروى | كود نمشي( ar30) (@Arwa_0E) January 8, 2022

تهبل حبيت لبسها ، يرجع لأي منطقه ؟! ابي مثله ❤️ — M (@C88Cll) January 8, 2022

وبدت أبرار العتيبي معجبة جداً بتجربة القحطاني، وقالت في تعليقها على الفيديو ”كفاية خوف من المجتمع، الستايل ذا يعجبني وأحب أصور كذا“

كفايه خوف من المجتمع الستايل ذا يعجبني واحب اصور كذا. — آبرار العتيبي 🇸🇦 (@Abrar_faisal411) January 8, 2022

بينما دافعت عنها معجبة أخرى في وجه من ينتقدونها بالقول ”الي ينتقدونها وش تبون بالضبط ؟ لكل مكان لبس يناسبه، رايحة لمهرجان فيه ثقافة الإبل، وش تبونها تلبس بالضبط، فستان مثلاً، طبيعي بتلبس لبس يعكس ثقافتنا ولبسنا القديم، وحركه حلوه منها صراحه وطالعه تهبل“.

الي ينتقدونها وش تبون بالضبط ؟ لكل مكان لبس يناسبه رايحه لمهرجان فيه ثقافة الابل وش تبونها تلبس بالضبط فستان مثلاً طبيعي بتلبس لبس يعكس ثقافتنا ولبسنا القديم وحركه حلوه منها صراحه وطالعه تهبل — . (@alRon_ii) January 8, 2022

وأصبحت القحطاني في الآونة الأخيرة من أكثر نجمات مواقع التواصل الاجتماعي إثارة للجدل، بعد أن ارتبط اسمها في كثير من الصور ومقاطع الفيديو والأحداث التي تتباين ردود الفعل بشأنها، وبينها ظهورها الأخير تتصدر مجلساً للرجال على غير الشائع في المجالس التي لا تشهد اختلاطاً بين الجنسين.