المخرج حسني صالح يكشف تفاصيل سرقة معدات "حلم الأسمرات"‎‎

تعرض فريق عمل المسلسل المصري ”حلم الأسمرات“، أمس الجمعة، لهجوم مسلح من مجهولين، أثناء تصوير بعض المشاهد في منطقة الشيخ زايد (غرب العاصمة القاهرة)، فيما تم سرقة بعض معدات التصوير.

وكشف المخرج حسني صالح في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ تفاصيل تعرضهم لهجوم قائلا: ”كنا نصور بعض المشاهد في منطقة الشيخ زايد بعد منتصف ليل الجمعة، وتفاجأنا بهجوم مسلح من أشخاص ملثمين، وقاموا بسرقة كاميرا وطقم عدسات تحت تهديد السلاح وفروا هاربين“.

وأضاف المخرج المصري: ”كانت الأسلحة التي يحملها المهاجمون عبارة عن بنادق آلية، وتم ترويع فريق العمل، وقاموا بالسرقة“.

وتابع: ”قمنا بتحرير محضر في قسم أول أكتوبر، وتم إلغاء التصوير؛ ما تسبب في خسارة شركة الإنتاج لمبلغ يقدر بـ 200 ألف جنيه (12700 دولار) تكاليف تصوير هذا اليوم، إضافة إلى المعدات التي سرقت، بالإضافة إلى ترويع أبطال العمل“.

وأشار صالح إلى أنهم حصلوا قبل التصوير على تصريح من وزارة الداخلية، ومديرية أمن الجيزة كانت على علم بموعد التصوير، وذكر أنه من بعد الهجوم حتى الآن لم يتواصل معه أحد، ولم يتم الاطمئنان عليهم أو استجوابهم بخصوص ما حدث، والأمر انتهى عند المحضر الذي تم تحريره.

يذكر أن مسلسل ”حلم الأسمرات“ بطولة محمد رياض، وأحمد عبدالعزيز، وصابرين، ورانيا فريد شوقي، وأنوشكا، وسميرة عبدالعزيز، ونهال عنبر، وصلاح عبدالله، ومدحت تيخا، وعمر زهران، وشريف خيرالله، وتأليف محمد رجاء، وإخراج حسني صالح.

والمسلسل تم تسميته بهذا الاسم نسبة لـ ”حي الأسمرات“ الذي تم إنشاؤه مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، كمكان حديث لإقامة سكان العشوائيات التي تم هدمها.

ويحكي المسلسل قصة كفاح امرأة مقيمة بحي الأسمرات تقف مع زوجها، وتكافح معه في الحياة، ويلقي المسلسل الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي الجديد.

يذكر أن الفنانة صابرين التي تشارك في بطولة ”حلم الأسمرات“، تعمل حاليا على تصوير فيلم ”الملحد“، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته أيضا محمود حميدة وحسين فهمي وتارا عماد وأحمد حاتم وشيرين رضا، ونجلاء بدر ومصطفى درويش وأحمد السلكاوي.