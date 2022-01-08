الفنان الكويتي طلال باسم يعلن خطوبته من الفاشنيستا السعودية جود عزيز

أعلن الفنان الكويتي طلال باسم، نجل الفنان والمنتج باسم عبد الأمير، خطوبته رسمياً من الفنانة والفاشنيستا السعودية جود عزيز، بعد أشهر من تداول أنباء عن وجود علاقة بين الثنائي لظهورهما المتكرر معاً.

ونشر الفنان طلال باسم عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، صورا أظهرت ارتداءه وخطيبته خواتم الخطوبة، مرفقاً إياها بعبارة ”الحمد لله يا رب“.

كما نشر الفنان الشاب صوراً له برفقة خطيبته التي نشرت بدورها الصور ذاتها، عبر حسابها في ”إنستغرام“، مرفقةً إياها بتعليق: ”شيء جديد يحدث الآن“.

كما أعادت الفنانة السعودية جود عزيز نشر مقطع فيديو لها برفقة خطيبها الشاب يعود تاريخه إلى تموز/ يوليو 2021، أشارت إلى أنه أول لقاء جمعها به.

ولم يكشف الثنائي تفاصيل حول خطوبتهما أو موعد الزفاف، في حين عادا ونشرا مقطع فيديو آخر عبر ”سناب شات“ للتعليق على فارق العمر بينهما، ليؤكدا أن ”جود تكبر طلال بـ24 يوما فقط، وليس كما أشيع بأن الفارق بينهما 6 أعوام“.

وسبق أن راجت أنباء في الأسابيع الماضية عن خطوبة طلال باسم وجود عزيز، عقب ظهورهما معاً وتوثيق ذلك بصور ومقاطع فيديو، ظهر في أحدها والد جود إلى جانب ابنته والفنان الكويتي، وهو ما أثار شكوك المتابعين بشأن خطوبة الثنائي.

والفنان طلال باسم من مواليد أيلول/ سبتمبر عام 2000، بدأ مسيرته الفنية منذ سنوات الطفولة، وتحديداً في عام 2008، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، وهو شقيق الفنان الشاب فهد باسم.

ومن أبرز أعماله بنات الروضة، رصاصة رحمة، أميمة في دار الأيتام، الملكة، زوارة الخميس، مجموعة إنسان، أمينة حاف، ومسلسل جنيَة.

وجود عزيز فنانة وفاشنيستا سعودية، ولدت في آب/ أغسطس عام 2000، اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى بمتابعة 1.4 مليون عبر حسابها في ”إنستغرام“.

وشاركت الفنانة الشابة في عدة أعمال درامية، أبرزها المسلسل السعودي العاصوف في جزئه الثاني، الذي أخرجه السوري المثنى صبح وشاركت فيه نخبة من نجوم الفن، منهم ناصر القصبي وعبدالله السناني وحبيب الحبيب وريم عبدالله، وآخرون.

كما شاركت الفنانة الشابة في المسلسل الكويتي ”جنيَة“، الذي عُرض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 على منصة ”شاهد“، وهو عمل للكاتب علي الدوحان وأخرجه حسين شوكت، وشاركت فيه نخبة من الفنانين، منهم باسم عبد الأمير وغدير السبتي وليال دهراب، وآخرون.