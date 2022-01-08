بعد أنباء قوية حول انفصاله عن فرح الهادي.. عقيل الرئيسي ينشر "رسالة حب غامضة"

لا تزال أنباء انفصال الثنائي الشهير عقيل الرئيسي وفرح الهادي متداولة بقوة، رغم عدم تعليق أي من الفنانين عليها إلى حد اللحظة، واكتفائهما بالصمت.

ورغم تداول أنباء عن انفصالهما، وجه الفنان الإيراني الأصل والمقيم في الكويت عقيل الرئيسي رسالة حب غامضة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“.

وجاء في رسالة ”الرئيسي“ التي اكتفى بها على حسابه دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل بشأنها: ”أنا تنبض عروقي.. نص نبض، ووسط صدري.. نص قلب، نصفه الثاني معك.. يعني بعيد“.

ومن غير المعروف إن كانت فرح الهادي المعنية برسالة الرئيسي، والذي دائما ما ينشر رسائل تعبر عن حبه العميق لها، فيما قد تكون الرسالة تلميحا ربما إلى أنهما يواجهان مشاكل في علاقتهما لا أكثر.

وقبلها بساعات، نشرت فرح الهادي، وهي من بدون الكويت، نص أغنية من ”العود الطري“ للفنان العراقي وليد الشامي عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، مكتفية بها.

وكانت شكوك انفصال الثنائي الشهير قد ازدادت بعد ظهور فرح الهادي بمقطع فيديو وهي تقوم بقص شعرها بنفسها، على غرار قيام المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بحلق شعرها، كتعبير عن الطلاق.

كما ساهمت تهنئة كل من فرح الهادي وعقيل الرئيسي لجمهورهما على حدى دون أن يشير أحدهما إلى الآخر في تهنئته على خلاف العادة بمناسبة العام الجديد بتعزيز هذه الشكوك، رغم حرصهما على الظهور معا في صورة لاحقة خلال المناسبة.

ولطالما امتازت علاقة الثنائي الشهير بالقوة، إذ دائما ما يحرصان على الظهور بمظهر العاشقين أمام جمهورهما.

وتأتي شائعة انفصال فرح الهادي وعقيل الرئيسي تزامنا مع ذكرى زواجهما، إذ أقاما حفل زفافهما في 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2017، بينما عقد القران في 20 نوفمبر/تشرين الثاني من 2017.

وبحسب ما تم تداوله عبر حسابات إخبارية فنية عن أسباب انفصال الثنائي، أن خلافات عديدة نشبت بينهما ولم تكن وليدة اللحظة، حيث إنهما على خلافات منذ مدة.

يذكر أن الفنانين فرح الهادي وعقيل الرئيسي شاركا معا في مسلسل ”بين إيديك“، والذي عرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو من تأليف عبد الله الرومي وإخراج صمود الكندري.