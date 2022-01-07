وفاة سيدني بواتييه أول ممثل "أسود" يفوز بـ"الأوسكار"

قال فيليب ديفيز، رئيس وزراء الباهاما، اليوم الجمعة، إن الممثل الأمريكي سيدني بواتييه توفي عن 94 عاما، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وكان بواتييه قد كسر حواجز العنصرية باعتباره أول ممثل ”أسود“ يفوز بجائزة ”الأوسكار“ لأحسن ممثل عن دوره في فيلم ”ليليز أوف ذا فيلد“، كما كان ملهما لجيل من الأمريكيين في أثناء كفاح حركة الحقوق المدنية لتحقيق المساواة مع البيض.

وقال ديفيز، في بيان نشر عبر موقع ”فيسبوك“: ”علمت بعميق الحزن، صباح اليوم، بوفاة السير سيدني بواتييه.. لكن حتى ونحن ننعيه نحتفل بحياة ابن عظيم للباهاما، أيقونة ثقافية، وممثل ومخرج سينمائي، ورائد، ونشط في مجال الحقوق المدنية والإنسانية، وأخيرا دبلوماسي“.

وأسس بواتييه تراثا سينمائيا مميزا في عام واحد بثلاثة أفلام وهو عام 1967، وقت أن كان الفصل العنصري سائدا في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة.

وفي فيلم ”خمن من الآتي إلى العشاء – جيس هو إذ كامينج تو ذا دينر“، أدى دور ”أسود“ خطيبته بيضاء، وفي فيلم ”في لهيب الليل – ذ هيت أوف ذا نايت“، أدى دور فيرجل تيبس، وهو ضابط شرطة ”أسود“ يواجه العنصرية خلال تحقيق في قضية قتل.

وأيضا أدى دور مدرس في مدرسة صارمة التقاليد في لندن في ذلك العام، في فيلم ”إلى السيد، مع الحب – تو سير، ويذ لوف“.

وكان فوزه التاريخي بجائزة ”الأوسكار“ لأحسن ممثل عن دوره في فيلم ”ليليز أوف ذا فيلد“ في عام 1963، وأدى فيه دور عامل يساعد راهبات ألمانيات في بناء كنيسة صغيرة في الصحراء.

وقبل ذلك بـ 5 أعوام، كان بواتييه أول ممثل ”أسود“ مرشح لجائزة ”الأوسكار“ لممثل رئيسي عن دوره في فيلم ”المقدامون – ذا ديفيانت وانز“.

خلدت شخصيته تيبس في فيلم ”في لهيب الليل“ في عملين مكملين، هما ”يسمونني السيد، تيبس – ذاي كول مي مستر تيبس“، و“المنظمة – ذا أورجنيزيشن“، كما صارت أساس المسلسل التلفزيوني ”في لهيب الليل“، بطولة كارول أوكونور وهاورد رولينز.

وكتبت الممثلة والمذيعة التلفزيونية، الحاصلة أيضا على الأوسكار، ووبي جولدبيرج، على تويتر: ”ما دمت أردت الصعود إلى السماء دعني أكتب‭‭ ‬‬لك على صفحة السماء بحروف على ارتفاع ألف قدم.. إلى السير.. مع الحب.. السير سيدني بواتييه.. الذي علمنا كيف نلامس بأيدينا النجوم“.

وقالت الممثلة فيولا ديفيز، الفائزة بالأوسكار على ”تويتر“، إن معاني ”الكرامة والبساطة، والقوة، ودرجة الامتياز التي أضفيتها على أدوارك أظهرت لنا أننا، باعتبارنا شعبا أسود، أن لنا شأنا“.

ولد بواتييه في ميامي يوم 20 شباط/فبراير عام 1927، ونشأ في مزرعة للطماطم في الباهاما.

وكافح ضد الفقر والأمية والتعصب، إلى أن صار أحد أوائل الممثلين ”السود“ المشهورين والمقبولين في الأدوار الرئيسية من جمهور عريض.