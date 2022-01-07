عبدالله بوشهري يؤدي العمرة عن "علي كاكولي" المسجون بقضية مخدرات (فيديو)

أدى الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، أثناء تواجده في مكة المكرمة أخيراً، العمرة بالإنابة عن مواطنه وزميله الفنان علي كاكولي المسجون على ذمة قضية ”تعاطي وحيازة مواد مخدرة“.

وظهر بوشهري بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع ”سناب شات“ عقب إتمامه مناسك العمرة، قال فيه إنه ”أتم أداء عمرته عن نفسه وأنه سيؤدي العمرة مرة أخرى عن شخص عزيز عليه بالإنابة“.

ولم يذكر بوشهري في المقطع، الذي تداولته الحسابات المعنية بنقل أخبار المشاهير اسم الشخص الذي أدى العمرة عنه، إلا أنه نشر مقطعاً من أمام الكعبة المشرفة، أرفقه بدعاء الفرج للفنان علي كاكولي، قال فيه: ”يا فارج الهم، وكاشف الغم فرج هم علي كاكولي، واكشف عنه الغم“.

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ويقبع الفنان كاكولي منذ أشهر في السجن، إثر إدانته بقضية مخدرات صدر فيها حكم غير نهائي في شهر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث قضت محكمة الاستئناف بسجنه 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 3 آلاف دينار ما يُعادل نحو 10 آلاف دولار.

وبدأت القضية في شهر تموز/ يوليو من عام 2021، حيث أشارت صحف محلية آنذاك إلى ضبط فنان مشهور لتورطه بقضية مخدرات، واكتفت الصحف، بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل ”ع.ك“ دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح.

وأكدت حسابات إخبارية محلية أخرى أن المتهم هو الفنان الشاب علي كاكولي، الذي غاب عن حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين.

ودفع الزج باسم الفنان كاكولي، المحاميينِ حنان الصباح وحسن الحوتري، إلى إصدار بيان تم نشره عبر حساب الفنان في ”إنستغرام“، جاء فيه بأن ”وسائل التواصل الاجتماعي تعج بخبر القبض على الفنان الكويتي علي كاكولي، وهو خبر فيه افتراء على سمعة الفنان وعائلته“.

وأشار البيان إلى ضرورة تثبت الجميع من صحة الخبر وعدم الاستعجال بتداوله، لافتا إلى أن من يتناقل هذا الخبر ”لا يريد الخير إنما الشر“.

وعلي كاكولي ممثل ومغنٍ كويتي، في الثلاثينيات من عمره، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها: ”جادة 7″، ”قلوب حائرة“، ”ليلة عيد“، ”دفعة بيروت“، كما أطلق كاكولي قبل أشهر أغنية باللهجة المصرية بعنوان ”النفخة الكدابة“.