جماهير الاتحاد السعودي تهاجم الفنان طارق العلي بسبب "انتقال المالكي" (فيديو)

تعرض الفنان الكويتي طارق العلي، لهجوم كبير من قبل جماهير نادي الاتحاد السعودي.

جاء ذلك بعد حديث العلي، عن انتقال لاعب الاتحاد عبد الإله المالكي، إلى ”الهلال السعودي“، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، بطريقة استفزت جمهور النادي الأول.

وأعلن العلي، عن صفقة انتقال المالكي إلى الهلال السعودي من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، حيث كتب: ”مبروك للكابتن عبد الإله المالكي ولـنادي الهلال“.

وواجه الفنان الكويتي، هجوما من قبل جمهور نادي الاتحاد السعودي، حيث علق متابعو الأخير على ”تويتر“ على التغريدة، قائلين إنه ”بهذا الإعلان أحدث العلي فتنة بين جمهور الناديين“.

وأشاروا إلى أن ”اللاعب تعرض لسيل من الشتائم بسبب تخليه عن ناديه وانضمامه لصفوف الفريق المنافس“.

وجاءت تعليقات متابعي طارق العلي، على ”تويتر“، وكتب أحدهم: ”سقطة قوية منك يا أبو محمد وش خلاك تدخل بين جماهير الأندية السعودية وتخسر شريحة كبيرة من جمهورك أنا متابع لك من أيام صح لسانك وأول مسرحياتك، والآن ولا أفكر أشوف لك مسرحية واحدة“.

وعلق آخر: ”تعرض اللاعب للسب والشتم بسببك يا أخي، لو تركته يمشي بدون الأفلام زي مو أحسن، مثله مثل أي لاعب محترف، أعتقد لديك جماهيرية طاغية ما تحتاج توصل تريند على حساب لاعب“.

بدوره، نشر الإعلامي السعودي ماجد التويجري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ فيديو لطارق العلي وهو يهاتف اللاعب عبد الإله المالكي ويهنيه بانتقاله لصفوف نادي الهلال، واصفا هذه الصفقة بـ“الكبيرة“.

الفنان الكويتي طارق العلي في مكالمة هاتفية مع اللاعب يؤكد ما نشرته الرياضية عن إتمام صفقة اللاعب عبدالإله المالكي وتوقيعه لنادي #الهلال @ariyadhiah@tareqalali67 pic.twitter.com/mLZ0soqtiV — ماجد التويجري (@Mtwaijari) January 6, 2022

ورد العلي، على هجوم جماهير الاتحاد من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“.

وقال: ”أول شئ نادي الاتحاد نادي كبير وعريق وله صولات وجولات، وفيه نقطة حابب أوضحها، خصوصا بالفيديو المتداول حاليا اللي نشره أخوي ماجد التويجري بخصوص مكالمة صارت بيني وبين الأخ الكابتن عبد الإله المالكي، والموضوع كله إنهم كانوا يتكلمون في الانتقالات بصفتهم ببرنامج رياضي“.

وأضاف: ”أنا ليست لي ناقة ولا جمل، اللي حصل إنه صار مكالمة بينهم وبين عبد الإله المالكي يباركوله واحنا جالسين، وماجد قال باركوله يستاهل، فهاتفته وضحكت معه وقولتله مبروك، حتى أني ضحكت معه وقولتله تشوف مسرحياتي، مما يدل أني لم أقصد شيئا“.

وتابع: ”تفاجأت بتغريدات تتحدث عني وهجوم وسب وقذف، ماله داعي كل هذا، الموضوع كله إحنا باركناله“.

وزاد: ”أنا لست عضوا بالاتحاد، ولست وكيلا للاعبين، مالي ناقة ولا جمل، كل اللي سويته باركتله مثل ما الشباب باركوا له، وإذا كان هو بنادي الاتحاد فهو ناد كبير، وانتقل إلى نادي الهلال فهو أيضا ناد كبير“.

ووجه الفنان الكويتي، رسالة إلى جمهور الاتحاد قائلا: ”أحيى جمهور نادي الاتحاد الكبير، وكل الجماهير، وانتم فهمتم هذا الكلام انه تصريح مني، بعتذر لكم مو قصدي، انه يصير زعل أو أستفز أحدا“.

وأضاف: ”كل الموضوع اني باركت له على الانتقال حسب كلام الرياضيين اللي جالسين بس، ولكم كل المحبة جمهور الاتحاد الكبير، وجماهير السعودية الكبيرة“.

واختتم العلي حديثه قائلا: ”إحنا ما نبي نزعل أحد، كل الموضوع اني قلت مبروك، سبيتوا علي ودخلتوني بين دي وبين دي، وتحية لجمهور الاتحاد وكل الأندية السعودية، يعطيكم العافية“.