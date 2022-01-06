اتجاه النجوم نحو الإعلانات.. إفلاس فني أم مصدر لزيادة الدخل؟

شهدت السنوات الأخيرة، التي تزامنت مع افتتاح العديد من القنوات الفضائية، التي يتميز كثير منها بالضعف وعدم المتابعة، توجه طيف واسع من الفنانين لسوق الإعلانات، الذي يراه نقاد طوق نجاة، خاصة لبعض الفنانين الذين يعانون من الكساد الفني، أو فاتهم قطار النجومية.

وينقسم سوق الإعلانات المرئية في مصر إلى قسمين، أحدهما تجذب فيه شركات كبرى مشاهير وأسماء براقة لترويج منتجاتها، والآخر تجذب فيه قنوات ضعيفة وشركات أضعف فنانين مغمورين أو عاطلين عن العمل من باب محاولة سند كل منهما للآخر.

وكانت الإعلانات كذلك بوابة عودة قوية لعدد من النجوم الذين غابوا عن الساحة الفنية لسنوات طويلة لأسباب مختلفة، ومنهم على سبيل المثال الفنانة شيريهان.

وقالت الناقدة الفنية ماجدة خير الله تعليقاً على الأمر: ”شركات الإعلانات بتستعين بالأسماء الكبيرة من المخرجين والنجوم، وده فن مشروع وفيه إبداع وجماليات، وجزء مهم من اقتصاد الفنان، سواء كان نجما في مجال الرياضة أو الغناء أو التمثيل“.

وأضافت ماجدة خير الله، في تصريح لـ ”إرم نيوز“: ”لا يمكن أبدا القول إن المشاركة في الإعلانات دليل إفلاس الفنان الفني؛ لأن الفنان الأكثر شهرة ونجاحا هو اللي بتتم الاستعانة به في عالم الإعلان، ومن غير المعقول أن المعلنين يتعاونون مع فنانين فاشلين أو لا يعملون“.

وأشارت إلى أن الفنانين الذين يرفضون الظهور في الإعلانات لهم كامل الحرية، ولكن لا يصح أبدا أن يتهموا من يشاركون بالإعلانات بأنهم مفلسون فنيا.

أما الناقد الفني رامي المتولي فأوضح: ”الأمر له شقان، الشق الأول هو مشاركة الفنان في الإعلانات لكونه ناجحا وحقق جماهيرية عريضة، فبالطبع هو أمر إيجابي ومألوف؛ لأن الفنان يتقاضى الأموال مقابل الشهرة والنجاح اللذين صنعهما بأعماله الفنية، وتحتاج هذه الشهرة إلى إنفاق أموال كثيرة على هيئة الفنان كي يظهر بشكل مألوف لدى الجمهور، وفي هذه الحالة يكون اتجاهه للإعلانات هو أحد الطرق المشروعة لجلب مكاسب مالية للفنان، ويحدث هذا في العالم كله“.

وأضاف رامي المتولي لـ ”إرم نيوز“: ”في حالة وحيدة نستطيع أن نقول إن توجه الفنان للإعلانات هو إفلاس فني، وهي أن يفتتح الفنان شركة إعلانات وينشغل بها، تاركا عمله بالفن سواء بالسينما أو الموسيقى أو غيرها من ألوان الفن، فهذا يعد إفلاسا فنيا؛ لأنه لم يعد يستطيع الحصول على أموال من الفن لأنه غير مطلوب من قبل المنتجين، لذلك أصبح يسعى للتربح من الإعلانات التي تقدمها الشركة“.

وأشار المتولي إلى أن ”هناك فارقا كبيرا بين من يستغل الشهرة التي صنعها بنجاحه الفني في خلق مصدر جديد ومشروع للتربح المادي، وبين من اتجه للإعلانات وجعل الفن أمرا هامشيا وليس أساسيا له، والهدف الأول له التربح من أي شيء“.

بدوره، رأى الناقد طارق الشناوي أن توجه الفنان للإعلانات، حتى وإن كان لم يشترك في أعمال فنية من فترة، فهو أمر طبيعي ومشروع، ففي النهاية هذا الفنان لديه ”بيت“ يحتاج إلى مصاريف، وتربحه من الإعلانات أمر مشروع.

وأضاف الشناوي لـ ”إرم نيوز“: ”إنتاج السينما والدراما حاليا أصبح مقصورا على فنانين بعينهم، يشاركون في كل الأعمال، ولذلك هناك فنانون كثيرون لا يتواجدون على الشاشة رغم نجوميتهم الكبيرة وشهرتهم الواسعة، وهؤلاء لا يرفضون بطولة الحملات الإعلانية في هذه الفترة، لأنها تدر عليهم دخلاً جيداً يستطيعون به أن ينفقوا على بيوتهم، وفي الوقت نفسه تحقق لهم التواجد الذي يرجونه على الشاشة وبين الجمهور، حتى لا يقعوا في دائرة النسيان“.

وبسؤاله أن أغلب الفنانين الذين يقدمون الإعلانات يشتركون بالفعل في أكثر من عمل فني، رد قائلا: ”البحر يحب الزيادة، فهي شهرة وتواجد ومال، وقديما كانت الحملات الإعلانية تعتمد على الموديل الذين يصبحون فيما بعد نجوماً، فالكثير من الفنانات بدأن حياتهن ”موديلز إعلانات“ ثم أصبحن من أهم الفنانات على الساحة الآن، مثل النجمة ياسمين عبدالعزيز، التي كانت بدايتها مع الإعلانات، ثم صارت واحدة من الفنانات اللاتي يتحملن بطولات مطلقة تلفزيونياً وسينمائياً، والأمر نفسه بالنسبة لزينة التي كانت بدايتها كموديل إعلاني في أحد كليبات الفنان محمد فؤاد.