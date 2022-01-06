الفنانة فخرية خميس ترد على الشائعات التي تطال حالتها الصحية

خرجت الفنانة العُمانية فخرية خميس، للرد على الشائعات التي تتناول باستمرار حالتها الصحية، من خلال مقطع مصور من داخل المستشفى، نشرته عبر حسابها على ”إنستغرام“، اليوم الخميس.

وقالت فخرية في المقطع: ”كان بإمكاني ما أنشر حالتي وأنا في المستشفى، بس عوّدتكم على الصدق، ونقل أخباري بنفسي من غير شائعات“.

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وأضافت: ”أُقدّر كل كفاءات الأطباء عندنا في السلطنة، وعلى رأسي، وما عندي شك بعلاجهم، بس قدَّر الله وما شاء فعل، #الجو_الكروني ذبحنا، أستغفر الله“.

وتابعت: ”يعوّرني قلبي لما أشوف حفيدتي نور عمرها 9 أشهر، وحفيديْ #رزام_ورُزين_السلامي، وهم يعانون، بلاعيم، وسخونة، وأدوية الربو، نحن الكبار لا نتحمّل، إشلون هم، ربي يسلّمهم، ويحفظهم، ويحفظكم، ويحفظ عيالكم، وكلكم فديتكم“.

وأكملت فخرية قائلة: ”على فكرة، صرت أغلق التعليقات، لأنه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم المرتزقة الذين يعلنون عن منتجاتهم بأدوات وكلمات #بذيئة، ولو أنهم فعلًا صادقون ومروجون سنعيّن مايقولونه للناس، تعالوا خاص، لابارك الله فيهم، محتالون“.

وأردفت قائلة: ”أمس، تفاجأت بأن الذين حظرتهم تقريبًا مليون، يعني تخيلوا والله من هو ما يبي هذا الرقم، بس مستحيل، ما انتظر متابعًا نكرة وخاليًا من الأخلاق والأدب، اكتفي بمحبة الشرفاء، الله لايحرمني منكم“.

وكانت الفنانة العُمانية، فخرية الخميس، قد نُقلت، الأسبوع الماضي، إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، لتكتب بعدها منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ قالت فيه: ”لله الحمد والشكر، بعض الفحوص سليمة بما فيها pcr سلبي، مع أنني ماخذه الجرعة الثالثة، بس قلت أتأكد، وطلع عندي التهاب بالصدر، أعطوني دواء كحة، ومضادًا حيويًا، وبقية الفحوص خلال يومين“.

وتابعت الفنانة فخرية خميس في منشورها، قائلة: ”أغلب التقلصات في الأعصاب والمفاصل، نتيجة الجرعة الأخيرة من العلاج الموجه التابع لخطة الكيماوي الذي بدأته، من شهر 10 العام 2020، والحمد لله على كل حال، وجزاكم الله خيرًا على التعليقات والدعاء، ربي يحفظكم“.

واستأصلت ”فخرية خميس“ ورمًا سرطانيًا بالثدي، العام 2020، لتخرج من المستشفى بعدها وتعلن بداية مرحلة جديدة من مراحل علاج السرطان، وهي مرحلة العلاج الكيماوي.

وكانت بداية دخول الفنانة العُمانية ”فخرية خميس“ للمجال الفني، العام 1974، من خلال مسرح الشباب، ومن خلاله قدمت 20 مسرحية وطنية، واجتماعية، وتاريخية، حيث عملت، خلال الفترة من العام 1976 وحتى 1996، في وزارة الإعلام كمذيعة في إذاعة وتلفزيون سلطنة عُمان، ومقدمة ومعدة للكثير من البرامج الثقافية، كما قامت بتأليف تمثيليات إذاعية، وحصلت على دورة في ”المعهد العالي للفنون المسرحية“ في القاهرة العام 1982.