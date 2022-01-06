فنانو مصر يودعون مها أبو عوف

شيع فنانو مصر زميلتهم الراحلة مها أبو عوف، اليوم الخميس، وذلك بحضور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر.

وأقيمت الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم في طريق صلاح سالم بالعاصمة المصرية القاهرة، فيما دفنت الفنانة الراحلة بمقابر العائلة في منطقة المجاورين بالقاهرة.

وحضر من الفنانين دنيا سمير غانم، والمنتج محمد العدل، وأيمن عزب، ومنير مكرم، وليلى عز العرب، وأحمد الجزار، مع عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام.

وتوفّت الممثلة المصرية مها أبو عوف، في ساعة مبكرة من يوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، في بيان نشرته عبر حسابها في ”فيسبوك“.

وقالت النقابة في البيان ”تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وعانت الفنانة الراحلة من مرض السرطان، الذي صارعته خلال الفترة الأخيرة من عمرها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

والراحلة هي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.

وولدت مها أبو عوف في مدينة القاهرة عام 1959، وتخرجت في الجامعة الأمريكية، قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة (فور إم) التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية حقبة السبعينيات.

وبالتوازي مع انطلاقها في عالم الغناء، قدمها المخرج حسن الإمام في دور صغير بفيلم (لا تظلموا النساء) أمام حسين الإمام وهناء ثروت وتحية كاريوكا وسعيد صالح.

وتوالت بعد ذلك أعمال الفنانة الراحلة السينمائية ومنها ”أنا لا أكذب ولكني أتجمل، وممنوع للطلبة، والخط الساخن، وفي الصيف الحب جنون، وأحلى الأوقات، ومعلش إحنا بنتبهدل، وأمير البحار، وغش الزوجية“.

ومن أشهر أعمال أبو عوف التلفزيونية ”ساحرة الجنوب، وراجل وست ستات، وأرض جو، وبالحجم العائلي، ونسر الصعيد، وليه لأ، وكله بالحب، واتنين في الصندوق، وزي القمر، والدايرة“.

وتزوجت الفنانة مها أبو عوف من الفنان الراحل عمر خورشيد، عام 1981، الذي توفى في حادث سير في السنة ذاتها.

وبعد وفاة عمر خورشيد، تزوجت مها أبو عوف، وأنجبت ابنها الوحيد شريف، وبعد انفصالها عن والد نجلها ارتبطت بعمر المنزلاوي.

وكان آخر ظهور فني لمها أبو عوف، من خلال مشاركتها في مسلسل ”الحرير المخملي“، من بطولة مصطفى فهمي، وداليا مصطفى، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، ودنيا عبد العزيز.

ونعى عدد كبير من الفنانين الممثلة الراحلة، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.