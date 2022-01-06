وسط حالة من الغموض.. رحيل مفاجئ للممثلة الكورية الجنوبية "كيم مي سو"

غيب الموت الممثلة الكورية الجنوبية، كيم مي سو ”Kim Mi-soo“، يوم الأربعاء، في خبر صادم لجمهور الفن الكوري عن عمر لم يتجاوز 31 عاما.

واكتنف الغموض خبر وفاة النجمة الكورية، إذ لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة حتى اللحظة، ولا يعلم أحد كيف ماتت، خاصة وأنها كانت في حالة جيدة في آخر ظهور لها، بحسب أشخاص مقربين منها.

وطالبت أسرة الممثلة، كيم مي سو، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتجنب نشر شائعات ليس لها أساس من الصحة حول أسباب الوفاة.

ولم تفصح عائلة الممثلة الكورية الراحلة عن أسباب الوفاة، مما زاد من حالة الغموض لدى الجمهور بشأن أسباب الوفاة.

ودفنت الممثلة، كيم مي سو، أمس الأربعاء، بحضور أسرتها فقط، وبعيدا عن وسائل الإعلام نزولا عند رغبة أسرة الفنانة الراحلة، بحسب وكالات أنباء عالمية.

يذكر أن، كيم مي سو، اشتهرت لدى الجمهور العربي بمسلسلها “ SnowDrop – زهرة الثلج“، الذي حقق انتشارا واسعا في الوطن العربي، بالإضافة إلى نجاحه في كوريا الجنوبية، وقام ببطولته بجانب، مي سو، الممثلون، ”جونغ هاي-إن، جيسو، يون إن نا، جانغ سيونغ جو، كيم هاي يون، يون سي آه، جونغ يو جين“.

وتدور أحداث المسلسل على خلفية الحركة الديمقراطية العام 1987، والتي كانت حركة احتجاجية جماهيرية، بهدف إجبار الحكومة الاستبدادية في كوريا الجنوبية على إجراء انتخابات نزيهة، نتيجة للاحتجاجات الجماهيرية، أرغمت الحكومة وأجريت انتخابات ديمقراطية في كانون الاول/ديسمبر 1987، والتي أدت لاحقًا إلى نهاية الحكم الاستبدادي في كوريا الجنوبية وإقامة حكم ديمقراطي، وتأسيس جمهورية كوريا السادسة.

وكيم مي سو، فنانة كورية من مواليد 1989، ولدت في العاصمة سيول وقامت بالمشاركة في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية ومنذ بدايتها استطاعت أن تحظى بإعجاب عدد كبير من الجماهير، ولقت جميع الأعمال التي شاركت بها نجاحا مبهرا وفقًا لأدائها المميز والبارع في التمثيل، حيث تمتلك، كيم مي سو، عددا كبيرا من المتابعين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي سواء ”فيسبوك، انستغرام، تويتر“.

ورغم أن، مي سو، دخلت مجال التمثيل حديثا، إلا أنها حققت نجاحا كبيرا، وكونت جماهيرية عريضة في كوريا الجنوبية.