وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف

توفيت الممثلة المصرية مها أبو عوف، في ساعة مبكرة من يوم الخميس، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الفنانة الراحلة، في بيان نشرته عبر حسابها في ”فيسبوك“.

وقالت النقابة في البيان: ”تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين الفنانة الغالية مها أبو عوف.. وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

وأشار البيان إلى أن ”صلاة الجنازة ستقام غدا ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم“.

والراحلة هي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.

ونعى عدد كبير من الفنانين، الممثلة الراحلة، عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان تامر حسني على فيسبوك: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنانة مها أبو عوف.. نسألكم الدعاء والفاتحة“.

وأعرب الفنان مصطفى شعبان، عن حزنه لرحيل مها أبو عوف، وكتب عبر فيسبوك: ”البقاء لله في الفنانة مها أبو عوف.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته“.

أما الفنان حمادة هلال، كتب عبر فيسبوك أيضا: ”البقاء لله في الفنانة مها أبو عوف ربنا يرحمها ويغفر لها“.

بدورها، كتبت الفنانة مي كساب، عبر حسابها على تويتر، قائلة: ”البقاء لله في وفاه الفنان أحمد الحجار، والفنانة مها أبو عوف.. نسألكم الفاتحة والدعاء.. خالص التعازي لأسرتهم الكريمة“.

البقاء لله في وفاه الفنان #احمد_الحجار والفنانه #مها_أبو_عوف نسألكم الفاتحه والدعاء خالص التعازي لأسرتهم الكريمه — Mai Kassab مي كساب (@maikassab) January 6, 2022

وغيب الموت الفنان المصري أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار، الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة، عن عمر ناهز 65 عاما.

ونعى الفنان علي الحجار، شقيقه، في منشور على فيسبوك، معلنا وفاته وطالبا من متابعيه الدعاء له.

فيما قالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في نعيها للفنان المصري الراحل، إن ”الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف“.

وأضافت عبد الدايم أن ”الراحل صنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر“.

وينتمي أحمد الحجار لعائلة فنية عريقة، فهو ابن الملحن المصري الراحل إبراهيم الحجار، وشقيق الفنان علي الحجار، لينشأ الفنان الراحل على حب الموسيقى، ويتعلم قواعدها على يد والده.