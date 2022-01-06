رهف القحطاني تتهم مديرة أعمالها السابقة بالاحتيال عليها بمبلغ كبير

كشفت الناشطة السعودية رهف القحطاني، عن تعرضها للاحتيال من قبل مديرة أعمالها السابقة، بمبلغ قدره 500 ألف ريال سعودي.

وقالت القحطاني في مقطع فيديو نشرته على حسابها في ”سناب شات“، إنها ”سلمتها كل شيء يخصها، لكنها بعد فترة شكت بها، فقررت إنهاء التعاقد معها، لتكتشف أنها نصبت عليها في أموال طائلة منذ أن بدأت العمل معها، كما حصلت على أموال عديدة من شركات إعلانات بحجة أنها ما زالت مديرة أعمالها“.

وأوضحت أن ”شركات الإعلانات تواصلت معها للاستفسار عن عدم قيامها بالإعلانات المتفق عليها، وأنهم قاموا بتحويل مبلغ قدره 500 ألف ريال سعودي على حساب مديرة أعمالها نظير الإعلانات التي ستقوم بها“.

وأشارت إلى أنها تعرضت لوعكة صحية بسبب ما حصل معها، استدعت نقلها إلى المستشفى.

وظهرت القحطاني، في الفيديو ذاته وهي تبكي بعد أن تم القبض على والدها بسبب اتهامه بالاعتداء على أحد رجال الإسعاف الذين نقلوها إلى المستشفى.

وقالت: ”بعد أن استعدت وعيي بالمستشفى اكتشفت أن والدي تم القبض عليه، بعد أن قدم أحد المسعفين بلاغا ضده يتهمه الاعتداء عليه بعد أن منعه من أن يرافقني بسيارة الإسعاف“.

ودافعت الناشطة السعودية عن والدها، نافية واقعة الاعتداء، مؤكدة أن والدها لم يعتد على المسعف، مشيرة إلى أن الذين كانوا متواجدين في المكان يشهدون بذلك.

وأشارت إلى أنها انتزعت المحلول من يدها وذهبت إلى المسعف تتوسل إليه بأن يتنازل عن البلاغ المقدم ضد والدها، مضيفة بأنه ”كان غير رحيم ولم يستجب لتوسلاتي، متأملا في الحصول على الأموال مني بعدما علم بأني مشهورة“، بحسب قولها.

وأوضحت أنها تنتظر أمام قسم الشرطة، منذ فجر الأربعاء، الإفراج عن والدها.

وكانت رهف القحطاني قدمت مؤخرا دويتو غنائي مع المطرب السعودي عبدالله الأهدل تحت اسم ”اليوم خميس“، حيث نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق أن خاضت رهف القحطاني تجربة الغناء، بإطلاقها أغنية ”حبي لكم وذ نكهة“، فيما أعلنت عبر حسابها في ”سناب شات“، أنها تستعد لإطلاق أغنية مع الشاعر عبدالله بن ناصر، الشهير بـ“عكروشان“، واصفة العمل القادم بـ“الضخم“.