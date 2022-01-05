تأجيل حفل جوائز غرامي في أمريكا وسط مخاوف من تفشي أوميكرون‎‎

أعلنت الأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم التي تمنح جوائز غرامي وشبكة (سي.بي.إس)، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تأجيل حفل توزيع الجوائز الموسيقية المرموقة لأجل غير مسمى.

يأتي اتخاذ هذا القرار في وقت تتعاظم فيه المخاوف وتزيد الإصابات بأرقام قياسية بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، الذي يتفشى بشكل سريع جداً بين الأفراد.

وجاء في بيان صادر عن منظمي حفل الجائزة: ”نتطلع للاحتفال بليلة الموسيقى الكبرى في موعد سيُعلن لاحقا“، وكان من المقرر إقامة الحفل يوم 31 يناير/ كانون الثاني.

وكان مصدر مقرب من مجلة ”Billboard“ قد قال، في وقت سابق، إن تأجيل الحفل يبدو مرجحاً بشكل كبير، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يقام في موعد لاحق، لم يتحدد حتى الآن.

وشهد العام الماضي كذلك تأجيل حفل توزيع جوائز غرامي، وتم إقامته في 14 مارس 2021، بدلاً من 31 يناير 2021، في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس، بدلاً من مركز Staples، وهو المكان المخطط له سابقاً.