مصر.. القضاء يؤيد شطب الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا من نقابة الممثلين

أيَّد القضاء المصري، اليوم الأربعاء، قرارًا بشطب الفنانيْن عمرو واكد، وخالد أبو النجا، من نقابة الممثلين.

وقضت الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري المصري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، برفض الطعن المقدم من الفنانيْن على قرار شطبهما من نقابه المهن التمثيلية في الدعوى رقم 52538.

وكانت النقابة برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أصدرت، العام 2019، قرارًا بشطب الفنانيْن خالد أبو النجا، وعمرو واكد، من النقابة بشكل نهائي.

وعُلل قرار النقابة آنذاك، ”بسبب توقف الفنانيْن عن العمل بالتمثيل داخل مصر، وهذا ما يخالف نصًا للمادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية“.

وتشترط المادة بحسب قرار النقابة ”فيمن يقيد عضوًا عاملًا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلًا بالمسرح أو السينما أو الموسيقى، وفقًا لما نصت عليه في المادة 2 من ذات القانون“.

وأشار القرار إلى أن الفنانيْن، واكد، وأبو النجا، شاركا أيضًا ”في جلسة بالكونغرس الأمريكي للتعبير عن آرائهما السياسية تجاه الدولة المصرية“.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أنها ”تعتبر ما حدث من العضوين خيانة عظمى للوطن، والشعب المصري، لتآمرهما ضد الوطن، واعتبارهما خائنين لمصر وشعبها بعد التحريض ضد الدولة، ونشر أخبار كاذبة“.

وكان الفنانان المصريان عمرو واكد، وخالد أبو النجا، قد طعنا رسميًا أمام الجهات القضائية بقرار نقيب المهن التمثيلية في مصر، بشطب عضويتهما من النقابة.

وكتب حينها المحامي المصري مالك عدلي، عبر حسابه الرسمي على موقع ”فيسبوك“ إنه تقدّم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على شطب عضوية الفنانيْن.

وأوضح ”عدلي“ في منشوره أنه أودع بصفته وكيلًا عن الفنان عمرو واكد، بالاشتراك مع زياد العليمي المحامي، بصفته وكيلًا عن الفنان خالد أبو النجا، عريضة الطعن رقم 52538 لسنة 73 قضائية ”شق عاجل“ على قرار نقيب المهن التمثيلية بشطب عضوية الفنانين من نقابة المهن التمثيلية.

يشار إلى أن الفنانيْن المصريين خالد أبو النجا، وعمرو واكد، يتخذان موقفًا معارضًا من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويصف الرجلان ما حدث في مصر، يوم 30 حزيران/يونيو من العام 2013، بـ“انقلاب عسكري على الرئيس السابق محمد مرسي“.