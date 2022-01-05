العنود اليوسف توثق إنجابها ابنتها "ملكة"

وثقت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل العنود اليوسف، لحظة إنجابها ابنتها، من خلال مقاطع فيديو عبر حسابها في ”سناب شات“.

وكانت العنود اليوسف والمقيمة في السعودية تروّج لإعلانات قبل أن تظهر في مقاطع فيديو بشكل مفاجئ على سرير المستشفى، وقد أرفقت ذلك بتعليق: ”أكثر اللحظات ألما قبل إبرة الطلق“.

وفي مقطع فيديو آخر، وثقت وجودها على سرير المستشفى، ويدها على يد زوجها ”فهد“، لتظهر لاحقا بعد حقنها بإبرة الظهر، مؤكدة تخلصها من الآلام.

وظهر زوج العنود وهو يبكي متأثرا بلحظة ولادتها، ثم خروجه من غرفة العمليات، معلقة: ”متوتر أكثر مني (..) الدكتور دخلته غصب غرفة العمليات“.

ولاحقا، نشرت مقطع فيديو وهي تقرأ القرآن خلال انتظارها الولادة، ثم ظهرت والغرفة مظلمة، مؤكدة أنها لحظة ”مرعبة“، قبل ولادتها طفلتها.

ورغم توثيق العنود اليوسف مقاطع الفيديو التي وثقت ولادة طفلتها في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، إلا أنها أرفقت تعليقا أثناء خروجها من غرفة العمليات مع زوجها وطفلتها، أوضحت فيه أنها أنجبتها يوم الجمعة الماضية، لافتة إلى أنه اليوم نفسه الذي ولدت فيه ابنها الأكبر ”فيصل“.

وأطلقت خبيرة التجميل على طفلتها اسم ”ملكة“ فيما يبدو، إذ أظهرت في مقاطع فيديو أخرى اسمها على باب جناحها في المستشفى، بينما تكلل محيط الباب بالزهور.

وكتبت في تعليق أنها ”انتقلت إلى جناح ملكي في المستشفى“.

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والتقطت العنود اليوسف عدة صور لطفلتها، كما وثقت زيارات مشهورات في مواقع التواصل لها لتهنئتها.

وبشكل مفاجئ، نشرت العنود اليوسف صورة لأميرة الناصر وهي تحمل ابنها، بينما لم يكن واضحا زمن الصورة، حيث ظهرت في منزلها أيضا، وفي المكان نفسه الذي وثقت فيه زيارة مشهورات لها بعد ولادتها.

ولم تكشف العنود اليوسف عن سبب نشرها صورة أميرة الناصر، وقد أبقت على الصورة في ”سناب شات“.

وانقلبت العنود اليوسف على أميرة الناصر بعد أن كانت تجمعهما بها علاقة طيبة، عقب أزمة الناصر مع رهف القحطاني، واتهام الأخيرة لها بالكذب بشأن إنجابها بنتا.

وأشادت خبيرة التجميل بشجاعة القحطاني في كلامها، ما حدا بأميرة الناصر إلى السخرية من العنود.

وتسبب اتهام رهف القحطاني لأميرة الناصر بالكذب بشأن ولادتها إلى سجن الأخيرة، ومن غير الواضح ما إذا كانت لا تزال الناصر تقضي عقوبتها في السجن أم خرجت.