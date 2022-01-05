وفاة الفنان الجزائري محمد حلمي

توفي اليوم الأربعاء الفنان الجزائري محمد حلمي، عن عمر يناهز تسعين عاما، وفق ما أعلنه التلفزيون الجزائري.

وأوضح التلفزيون الجزائري أن محمد حلمي، وهو كاتب أغانٍ وممثل سينمائي وفكاهي، واسمه الحقيقي أمزيان إبراهيمي، سيوارى الثرى عصر اليوم في الجزائر العاصمة.

والفنان الراحل من مواليد 15 فبراير/شباط 1931 بأزفون من محافظة تيزي وزو، وهو فنان متعدد الاختصاصات.

وبدأ حياته الفنية في سن مبكرة، وشارك في سن العاشرة من عمره، في أول عرض مسرحي في حياته بعنوان “فرق تسد”.

وفي سن الثالثة عشرة، غادر قريته نحو العاصمة وقد كان يعاني من التهاب العظام، وعمل ساعيا بشركة تأمين بينما كان في الأثناء يتلقى دروسا بالمراسلة لمدة ثلاث سنوات.

كما اشتغل محمد حلمي مع الفنان المسرحي محيي الدين بشطارزي لكنه لم يكن يكلفه سوى بأداء ادوار ثانوية،

لذلك التحق سنة 1949 برضا فلكي بالإذاعة الجزائرية وأظهر قدرة على الكتابة الدرامية وبدأ هناك أولى تجاربه في هذا المجال وكتب تمثيلية إذاعية للقناة القبائلية مثَّلها مع الشيخ نور الدين وعبدر إسكر.

وبعد الاستقلال، ألّف محمد حلمي العديد من التمثيليات القصيرة الفكاهية التي تستعمل الأغنية القصيرة.

كما بدأ خوض تجربة إخراج أفلام قصيرة ومتوسطة ومنها ”شكون يسبق“ و“الغموق” و“الشيتة” و“متفاهمين“ وغيرها. وفي 1993.

أخرج محمد حلمي أول فيلم طويل بعنوان ”الولف صعيب“، ونشر على نفقته، مسرحية هزلية عنوانها ”ديمقراسيرك“ وأخرج كذلك مسرحية “صرخة الصمت” وألف كتاب “مشوار عجيب.. سيرة ذاتية وحاضر الماضي”، الذي صدر عام 2003.

وفي حوار لصحيفة ”المساء“ الجزائرية نُشر يونيو/حزيران 2009، تحدث محمد حلمي عن مسيرته الفنية الثرية، وقال معلقا على إصدار مذكراته ”مذكراتي بالفعل حافلة ومليئة بالذكريات والمواقف الجميلة والمؤثرة، لذا فكرت في تدوينها لكونها تحتاج بالفعل الى أجزاء وأجزاء، وربما جر الجزء الثاني إلى أجزاء أخرى لا تقل أهمية، نظرا لما تختزنه ذاكرتي ويدّخره مشوار حياتي الخاصة والفنية، ذلك أرفض تصوير ”بورتري“ حول شخصي يلخص حياتي وأعمالي وذكرياتي في ربع ساعة أو نصفها أو حتى ساعات“ حسب تعبيره.

ويُصنف حلمي بأنّه أحد عمالقة الفن الجزائري صعد إلى خشبة المسرح، ودخل كواليس التمثيل وصنع له اسما في عالم الفكاهة، الذي تألق في سمائه بأعماله الخفيفة الممتعة التي لا يزال الكثير يتذكرها، بل ويحفظ جل مقاطعها ويتوق لمشاهدتها.