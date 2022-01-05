"كورونا" تحرم لطيفة من فرقتها خلال حفل اليوم الوطني لتونس في إكسبو دبي

تسبب انتشار فيروس كورونا في وضع الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي في موقف لا تحسد عليه، جعلها تحيي حفلا فنيا في الإمارات دون فرقتها الموسيقية.

وتعرضت الفنانة التونسية لطيفة لموقف صعب عندما اضطرت إلى إحياء حفل اليوم الوطني التونسي في معرض ”إكسبو دبي 2020“ في الإمارات دون فرقتها الموسيقية بسبب جائحة كورونا.

وخضعت فرقة الفنانة التونسية للفحص الإلزامي للكشف عن الفيروس، وأظهرت نتائج الفحص قبل ساعات من بدء الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء، في قاعة اليوبيل بمدينة دبي، إصابة قائد الفرقة الموسيقية المصاحبة للطيفة وبعض الموسيقيين بالفيروس.

وعلقت لطيفة عند صعودها منفردة على خشبة المسرح: ”سوء الحظ إن المايسترو الكبير اللي نحييه برشة، محمد الأسود، عنده كورونا للأسف اليوم وبعض الموسيقيين كذلك بالفرقة، فللأسف الفرقة كلها بالفندق“.

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وأضافت: ”نحن نلتزم بما يجب الالتزام به في هذا الوضع، لكن أنا الحمد لله التيست بتاعي نيجاتيف، وقلت لازم نيجي ونحيي جمهوري الغالي اللي جاني من كل بقعة“.

وبدأت لطيفة التونسية حفلها بأغنية (الحومة العربي) التي غنتها بطريقة ”بلاي باك“ بالاستعانة بالتسجيل الصوتي، وحاولت من وقت لآخر ترديد بعض المقاطع بالمشاركة مع الجمهور.

وقدمت بعد ذلك مجموعة صغيرة من أغانيها بطريقة ”بلاي باك“ أيضا منها (بالعربي) و(خليني) و(ما تروحش بعيد) إضافة إلى أغنية (أهيم بتونس الخضراء).

وكتبت بعد انتهاء الحفل على حسابها في تويتر تعليقا على تلك المسألة، قائلة: ”كان موقفا صعبا جدا، ولكن تقديرا لبلادي ولجمهوري غنيت وحبكم هو إلي بيقويني دائما وكنت في منتهى السعادة معاكم #تحيا_تونس“.

كان موقف صعب جدا ولكن تقديرا لبلادي ولجمهورى غنيت وحبكم هو الى بيقوينى دائما وكنت فى منتهى السعاده معاكم #تحيا_تونس @expo2020dubai pic.twitter.com/61tHi0rV1H — Latifa Al-Tunisia (@latisol) January 5, 2022

وانطلق إكسبو دبي في الأول من أكتوبر تشرين الأول 2021، ويستمر حتى الحادي والثلاثين من مارس آذار 2022.

وتقام كل فترة خلال فعاليات المعرض حفلات فنية غنائية يحييها باقة من ألمع نجوم الغناء في الخليج والعالم العربي عموما.

وكان من أبرز الفنانين الذين أحيوا حفلات في ”إكسبو دبي 2020“ كل من محمد رمضان وتامر حسني وعاصي الحلاني وغيرهم الكثيرين.

وتقام في إكسبو دبي العديد من الفعاليات الفنية الأخرى الاستعراضية والأدبية والثقافية وغيرها.