وفاة الفنان أحمد الحجار إثر نوبة قلبية

غيب الموت الفنان المصري أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار الثلاثاء، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجأة، عن عمر ناهز 65 عاما، ولم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة حتى الآن.

ونعى الفنان علي الحجار شقيقه في منشور على فيسبوك معلنا وفاته وطالبا من متابعيه الدعاء له.

فيما قالت، وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في نعيها للفنان المصري الراحل إن ”الموسيقى العربية فقدت نجما لامعا تميز بصوت أصيل وإحساس مرهف“.

وأضافت أن ”الراحل صنع أعمالا ساهمت في التعبير عن مشاعر جيل كامل وستبقى خالدة باعتبارها علامات في عالم الطرب الحديث والمعاصر“.

وأحمد الحجار هو من عائلة فنية عريقة، فهو ابن الملحن المصري الراحل إبراهيم الحجار، وشقيق الفنان على الحجار، لينشأ الحجار على حب الموسيقى، ويتعلم قواعدها على يد والده.

والتحق أحمد الحجار بالمعهد العالي للموسيقى العربية، حيث درس النوتة الموسيقية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، وأصبح واحدا من أهم عازفي العود في مصر، ليبدأ عالم الاحتراف الموسيقي وهو في السنة الأولى في المعهد، حيث لحن أغنية ”أعذريني“ التي غناها شقيقه الفنان علي الحجار، وحقق بها نجاحا كبيرا.

ولم يكتف الفنان المصري أحمد الحجار بالألحان، بل قدم العديد من الأغنيات بصوته، حيث كان يتمتع بحنجرة ذهبية، وبصوت جذاب يشبه صوت شقيقه، وقدم 4 ألبومات غنائية بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات المنفردة منها أغنية ”عود“.

ومن الألحان التي قدمها أحمد الحجار في مسيرته الفنية ”أمريكا شيكا بيكا“ للمطرب محمد فؤاد، كما لحن للعديد من المطربين مثل ”هشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا“ وغيرهم.

وكشف أحمد الحجار في لقاء تليفزيوني سابق أنه كان لا يستطيع الغناء أمام أبيه وشقيقه رغم أنهما موسيقيان وذلك احتراما لهما، موضحا: ”سمعني علي الحجار للمرة الأولى، وشجعني للغاية، عندما سمع لحني الأول، وأذكر وقتها أنه كان يستعد للخروج من المنزل لكنه نسي المشوار تمامًا وانشغل معي، وهو ما شجعني على الاستمرار لأني أثق في علي جدًا“.

ومن ضمن تصريحات الفنان المصري الراحل أحمد الحجار أنه كان يرفض على الدوام المشاركة في لجان تحكيم برامج المسابقات الغنائية، موضحا أنه لو شارك بها فلن يسمح بسهولة لأحد بأن يجتاز اختباراته، لأنه يضع شروطا صارمة للمطرب الجيد، ولا يتنازل عنها، ليخرج من هذه البرامج فنانون حقيقيون يقدمون فنا هادفا، وأعمالا محترمة.