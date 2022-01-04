الفنانة العمانية فخرية خميس توجه رسالة لجمهورها من داخل المستشفى (فيديو)

كشفت الفنانة العمانية فخرية خميس تفاصيل حالتها الصحية بعد نقلها إلى المستشفى، حيث ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ من داخل المستشفى، وعلقت عليه: ”ارحموني.. مو قادرة أرد على رسائلكم.. بليز سامحوني“.

وتحدثت خميس في الفيديو الذي ظهرت به على سرير الشفاء داخل المستشفى عن حالتها الصحية قائلة: ”لن أستطيع الرد على رسائلكم، أنا أتعرض لضغوط صحية هذه الفترة ولا أستطيع التواصل معكم والرد على تعليقاتكم“.

ونقلت الفنانة العمانية فخرية خميس الأسبوع الماضي إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، لتكتب بعدها منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”لله الحمد والشكر، بعض الفحوص سليمة بما فيها ”“pcr سلبي، مع أني ماخذه الجرعة الثالثة بس قلت أتأكد، وطلع عندي التهاب بالصدر، أعطوني دوا كحة، ومضادا حيويا، باقي الفحوص خلال يومين“.

وتابعت الفنانة فخرية خميس في منشورها: ”أغلب التقلصات في الأعصاب والمفاصل، نتيجة الجرعة الأخيرة من العلاج الموجه التابع لخطة الكيماوي اللي بدأته من شهر 10 عام 2020، الحمد لله على كل حال وجزاكم الله خيرا على التعليقات والدعاء، ربي يحفظكم“.

وكانت الفنانة العمانية فخرية خميس قد أجرت عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني بعد إصابتها بسرطان الثدي، حيث تخضع حاليا للعلاج الكيماوي.

واستأصلت فخرية خميس ورما سرطانيا بالثدي عام 2020، لتخرج من المستشفى بعدها وتعلن بدايتها مرحلة جديدة من مراحل علاج السرطان وهي مرحلة العلاج الكيماوي.

ولدت الفنانة العمانية فخرية خميس في الكويت وعاشت فيها في فترة من حياتها، و تزوجت من سامي البحراني ولها منه ثلاثة أبناء، ابنتان، هما: الفيء وآمنة، وابن واحد، هو عبد الله.

وكانت بداية دخول الفنانة العمانية فخرية خميس للمجال الفني عام 1974 من خلال مسرح الشباب، ومن خلاله قدمت 20 مسرحية وطنية واجتماعية وتاريخية، حيث عملت بالفترة من عام 1976 وحتى 1996 في وزارة الإعلام كمذيعة في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، ومقدمة ومعدة لكثير من البرامج الثقافية، كما قامت بتأليف تمثيليات إذاعية، وحصلت على دورة في ”المعهد العالي للفنون المسرحية“ في القاهرة عام 1982.