تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس بتهمة سب وقذف ياسمين عزت

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأييد حبس الفنان المصري أحمد فلوكس في الحكم الصادر ضده لمدة عامين في القضية 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف وتهديد لاعبة التنس المصرية ياسمين عزت.

وكانت محكمة استئناف القاهرة في مصر قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة عامين، وإلزامه بدفع غرامة 200 ألف جنيه (نحو 12,709 دولار)، وكفالة 50 ألف جنيه (نحو 3,177 دولار) بتهمة سب وقذف ياسمين عزت.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية قرارًا غيابيًا بسقوط الاستئناف المرفوع من الفنان أحمد فلوكس فى القضية المقامة ضده والمتهم فيها بسب وقذف سيدة الأعمال ولاعبة التنس السابقة، ياسمين عزت، وألزمته بالمصروفات.

وكانت سيدة الأعمال ولاعبة التنس السابقة ”ياسمين عزت“ قد أقامت دعوى قضائية ضد الفنان المصري ”أحمد فلوكس“ تتهمه بالسب والقذف، والتعرض لعائلتها بالسوء دون وجه حق.

وأوضح أحمد الجندي محامي المجني عليها في تصريحات صحفية سابقة تفاصيل اعتداء ”فلوكس“ على موكلته، مشيرًا إلى أن الفنان اعتاد مطاردة موكلته، وهددها بالإيذاء، حتى أنه صدم سيارتها خلال مطاردتها، متابعًا أن أفعاله دفعت المجنى عليها إلى تحريك دعوى سب وقذف وتشهير، وتهديد بالإيذاء ضده، خاصة بعد واقعة الاعتداء بالضرب على فرد أمن في ”الكومباوند“ الذي تسكن فيه موكلته.

وأشار الجندي إلى أن سبب اعتداء ”فلوكس“ على أفراد الأمن هو رفض“ياسمين“ محاولاته المستميتة الوصول إلى منزلها، موضحًا أن ”فلوكس“ يحب موكلته، ويطاردها، ويفرض نفسه عليها، ويلاحقها بسيارته وصدمها بها، ثم يظهر في البرامج التلفزيونية ليقول إنه ”فيه واحدة عاملة سحرًا له“.. بحسب وصفه.

وكان ”فلوكس“ قد علق على الحكم الصادر ضده، في يونيو الماضي، والذي أيدته المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم، قائلًا: ”مافيش بيني وبينها قصة، مش فاضي ليها ولا لغيرها، أنا راجل عائل، رجعت لزوجتي وابني، ولدي مسؤوليات، ومش فاضي، ومش بحب المحاكم، وأنا ابن ناس، أهلي مربيني، وأبويا وأمي تعبا عليَّ“.

وأكمل حديثه: ”علاقتي بكل الناس طيبة جدًا، ومش بسعى إلى شهرة، ومش محتاجها ولا عاوزها، هي مش مذيعة، وهذه قضية شخصية مش هتكلم فيها دلوقتي، وإللي عاوز يعمل الشر بيعمله، وربنا كبير مش بيرضى الظلم لأحد، ومش أنا إللي بجري للشر والمقاضاة، أنا أبويا وبيتي وأمي علموني كده، وإللي بيعمل حاجة بيدفع ثمنها، ومتأكد من نزاهة القضاء المصري“.