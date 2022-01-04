بعد أيام على رحيل شقيقه التوأم.. وفاة مقدم البرامج الفرنسي إيغور بوغدانوف

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

توفي مقدم البرامج الفرنسي المعروف إيغور بوغدانوف، أمس الإثنين، عن عمر ناهز 72 عاما، وذلك بعد أقل من أسبوع على وفاة شقيقه غريشكا، الذي شكل معه ثنائيا إعلاميا شهيرا في فرنسا؛ وذلك إثر إصابتهما بكوفيد-19، بحسب أوساط مقربة.

وحقق الشقيقان بوغدانوف في ثمانينيات القرن العشرين نجومية كبيرة على الشاشة الصغيرة في فرنسا؛ بفضل برنامجهما للخيال العلمي.

ولم تعلن العائلة عن سبب وفاة إيغور بوغدانوف، أمس الإثنين، في أحد مستشفيات باريس.

وكان شقيقه التوأم غريشكا قد توفي، في 28 كانون الأول/ديسمبر، وذلك بعد أيام عدة وهو في الغيبوبة داخل المستشفى، ولم تعلن العائلة سبب الوفاة في هذه الحالة أيضا، غير أن مقربين أكدوا أنه لم يكن ملقحا ضد فيروس كورونا، وأنه قضى جراء مضاعفات كوفيد-19.

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وبعيد وفاة إيغور، أكد محامي الشقيقين، إدوار دو لاماز، في حديث إذاعي أن هذه الوفاة الجديدة ناجمة أيضا عن كوفيد-19، لكنه رفض في المقابل التعليق على المعلومات بشأن عدم تلقي إيغور اللقاح، قائلا إنه ”محام“ وليس ”طبيبا“.

وكان أستاذ الفلسفة ووزير التربية الفرنسي السابق لوك فيري، وهو صديق للشقيقين، قد أكد لصحيفة ”لو باريزيان“ غداة وفاة غريشكا، أن الشقيقين غير مطعمين ضد كورونا.

وإيغور بوغدانوف، الأب لستة أبناء من زيجات مختلفة، كان يعالج في المستشفى، منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، على غرار شقيقه.

واشتهر الشقيقان في ثمانينيات القرن العشرين؛ بفضل برنامج الخيال العلمي ”تان إكس“ عبر قناة ”تي إف 1″، والذي كانا يقدمانه داخل ديكور مركبة فضائية مع بزات استشرافية.

وتعرض الشقيقان لسخرية كبيرة؛ بسبب التحول الشديد في شكل وجهيهما، حتى أنهما كانا يشبّهان نفسيهما لهذه الغاية بـ“الكائنات الفضائية“.

كما أن أعمالهما العلمية قوبلت بانتقادات كثيرة من جزء من العلماء؛ بحجة افتقارها ”للقيمة“ العلمية.